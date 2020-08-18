Власти Гродно приняли часть требований демонстрантов

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Городской исполнительный комитет Гродно принял решение выполнить часть требований, выдвинутых представителями объединённого штаба Светланы Тихановской, профсоюзами и общественностью в рамках закона Республики Беларусь "О местном управлении и самоуправлении". Об этом сообщается на сайте горисполкома.

Днём на улицы вышло огромное количество демонстрантов, на кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что гродненцы с флагами и плакатами буквально заполнили живой рекой улицы города.

По требованиям горожан был создан Совет общественного согласия Гродно. В него вошли представители гражданского общества, органов исполнительной и законодательной власти. Разрешено проведение массовых мероприятий на центральных площадях, кроме того, представители муниципалитета напомнили, что право на митинги и демонстрации закреплено в конституции.

По факту причинения травм со стороны силовиков будут проведены разбирательства, задержанные за участие в протестах граждане освобождены, им принесены извинения. Кроме того, горисполком и депутаты Гродно пообещали принять все меры, чтобы не произошло административного преследования участников забастовок.

Представителям демократической общественности, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире телеканала "Гродно плюс". Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия Гродненский исполнительный комитет и Совет депутатов готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия.