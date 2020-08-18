Власти Гродно приняли часть требований демонстрантов

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Городской исполнительный комитет Гродно принял решение выполнить часть требований, выдвинутых представителями объединённого штаба Светланы Тихановской, профсоюзами и общественностью в рамках закона Республики Беларусь "О местном управлении и самоуправлении". Об этом сообщается на сайте горисполкома.
Днём на улицы вышло огромное количество демонстрантов, на кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что гродненцы с флагами и плакатами буквально заполнили живой рекой улицы города.
По требованиям горожан был создан Совет общественного согласия Гродно. В него вошли представители гражданского общества, органов исполнительной и законодательной власти. Разрешено проведение массовых мероприятий на центральных площадях, кроме того, представители муниципалитета напомнили, что право на митинги и демонстрации закреплено в конституции.
"Моя хата не с краю". Лайф узнал, чего хотят мирные демонстранты в Минске — видеоСобравшиеся выкрикивали лозунги "Каждый день!" и "Живе Беларусь!", а также пели песню Виктора Цоя "Перемен".
По факту причинения травм со стороны силовиков будут проведены разбирательства, задержанные за участие в протестах граждане освобождены, им принесены извинения. Кроме того, горисполком и депутаты Гродно пообещали принять все меры, чтобы не произошло административного преследования участников забастовок.
Представителям демократической общественности, профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире телеканала "Гродно плюс". Все возникающие вопросы по достижению мира и спокойствия Гродненский исполнительный комитет и Совет депутатов готовы обсуждать в рамках Совета общественного согласия.
Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.