Штаб Бабарико обратился к послам России и Евросоюза

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обратился к послам России и Евросоюза и ознакомил их со своим видением ситуации в республике. Об этом сообщила РИА "Новости" представитель оппозиционного Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова.

— Мы познакомили с нашим видением ситуации, с нашим отношением к этой ситуации, к прошедшим выборам, к результатам выборов, к фактам агрессии со стороны государства к мирным гражданам, — рассказала она.

Письмо было направлено на электронный адрес посла РФ в Республике Беларусь. Колесникова добавила, что послов стран ЕС ознакомили с той информацией, которую оппозиция сочла важной.