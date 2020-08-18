Штаб Бабарико обратился к послам России и Евросоюза

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико обратился к послам России и Евросоюза и ознакомил их со своим видением ситуации в республике. Об этом сообщила РИА "Новости" представитель оппозиционного Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова.
— Мы познакомили с нашим видением ситуации, с нашим отношением к этой ситуации, к прошедшим выборам, к результатам выборов, к фактам агрессии со стороны государства к мирным гражданам, — рассказала она.
Письмо было направлено на электронный адрес посла РФ в Республике Беларусь. Колесникова добавила, что послов стран ЕС ознакомили с той информацией, которую оппозиция сочла важной.
Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в попытке захвата властиПредставители координационного совета уверяют, что намерены действовать согласно конституции.
Напомним, Координационный совет Белоруссии был создан оппозицией страны для так называемой передачи власти после президентских выборов. Ранее Мария Колесникова сообщила, что совет — это не политическая партия, а открытая структура, в которую могут вступить все — от рабочих до директоров театров. Александр Лукашенко заявил, что по требованию оппозиции свой пост не покинет. Появление Координационного совета он назвал попыткой захвата власти.