Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в попытке захвата власти

У координационного совета оппозиции в Белоруссии нет цели захватить власть в стране. Об этом заявила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

— Координационный совет действует на основании основополагающих принципов Конституции Республики Беларусь, он не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путём, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, — сказала Ковалькова журналистам.

Ранее о попытке оппозиции захватить власть заявлял действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заверял, что у власти достаточно мер, "чтобы остудить некоторые горячие головы".

Координационный совет оппозиции в Белоруссии был создан 17 августа. В него вошли представители общественности, экономисты, рабочие и даже нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.