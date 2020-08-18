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Оппозиция ответила на обвинения Лукашенко в попытке захвата власти

Представители координационного совета уверяют, что намерены действовать согласно конституции.

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Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

У координационного совета оппозиции в Белоруссии нет цели захватить власть в стране. Об этом заявила доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Координационный совет действует на основании основополагающих принципов Конституции Республики Беларусь, он не ставит перед собой цель захвата государственной власти неконституционным путём, не призывает к организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, — сказала Ковалькова журналистам.

"Пока вы меня не убьёте, других выборов не будет". Лукашенко ответил протестующим

По мнению действующего президента, повторные выборы могут "уничтожить всё".

Ранее о попытке оппозиции захватить власть заявлял действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заверял, что у власти достаточно мер, "чтобы остудить некоторые горячие головы".

Координационный совет оппозиции в Белоруссии был создан 17 августа. В него вошли представители общественности, экономисты, рабочие и даже нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич.

Ранее Лайф сообщал о том, что представители совета опровергли слова Лукашенко о возможном разрыве дружеских отношений с Россией.

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