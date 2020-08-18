Белорусская оппозиция заверила, что разрыва отношений с Россией не добивается

Белорусская оппозиция не рассматривает вариант отказа от действующих договорённостей с Россией, заявила "Интерфаксу" член координационного совета оппозиции Мария Колесникова. Ранее обратное утверждал действующий президент республики Александр Лукашенко.

— Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнёрами, безусловно, включая Российскую Федерацию, — отметила Колесникова.

Она заверила, что вопрос о выходе из союзного государства даже не значится в повестке собрания совета. По мнению Колесниковой, заявление Александра Лукашенко — это попытка манипуляции обществом.

Координационный совет Белоруссии был создан оппозицией страны для так называемой передачи власти после президентских выборов. Ранее Мария Колесникова заявляла, что совет — это не политическая партия, а открытая структура, в которую могут вступить все, от рабочих до директоров театров.