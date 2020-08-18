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Белорусская оппозиция заверила, что разрыва отношений с Россией не добивается

Ранее о таком варианте развития событий заявлял Александр Лукашенко.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Белорусская оппозиция не рассматривает вариант отказа от действующих договорённостей с Россией, заявила "Интерфаксу" член координационного совета оппозиции Мария Колесникова. Ранее обратное утверждал действующий президент республики Александр Лукашенко.

Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнёрами, безусловно, включая Российскую Федерацию, — отметила Колесникова.

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Глава республики считает происходящее абсолютно скоординированными действиями.

Она заверила, что вопрос о выходе из союзного государства даже не значится в повестке собрания совета. По мнению Колесниковой, заявление Александра Лукашенко — это попытка манипуляции обществом.

Координационный совет Белоруссии был создан оппозицией страны для так называемой передачи власти после президентских выборов. Ранее Мария Колесникова заявляла, что совет — это не политическая партия, а открытая структура, в которую могут вступить все, от рабочих до директоров театров.

Александр Лукашенко заявил, что по требованию оппозиции свой пост не покинет. Появление координационного совета он назвал попыткой захвата власти.

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