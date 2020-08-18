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Трамп заявил о намерении обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Владимир Путин только за сегодня уже провёл четыре международных разговора.

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Фото © ЕРА / ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом американский лидер заявил на встрече с журналистами, сообщает агентство Reuters.

Кажется, в Белоруссии недостаточно демократии. Мы говорим со многими, в подходящее время мы поговорим с Россией и с другими, — заявил президент.

В Будапеште окрасили мост в цвета флага протестующих в Белоруссии

Мэр венгерской столицы выразил поддержку митингующим.

Также Трамп отметил, что протесты в республике "выглядят мирными". Ранее он прокомментировал ситуацию в Белоруссии и назвал происходящее там ужасным.

Ранее Владимир Путин обсуждал ситуацию в Союзном государстве с канцлером Германии Ангелой Меркель, с главой Евросовета Шарлем Мишелем и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также российский лидер провёл уже три телефонных разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее Лайф сообщал, что МВД республики заявило о готовности взять на себя ответственность за ситуацию с разгоном митингующих.

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