Трамп заявил о намерении обсудить с Россией ситуацию в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии. Об этом американский лидер заявил на встрече с журналистами, сообщает агентство Reuters.

— Кажется, в Белоруссии недостаточно демократии. Мы говорим со многими, в подходящее время мы поговорим с Россией и с другими, — заявил президент.

Также Трамп отметил, что протесты в республике "выглядят мирными". Ранее он прокомментировал ситуацию в Белоруссии и назвал происходящее там ужасным.

Ранее Владимир Путин обсуждал ситуацию в Союзном государстве с канцлером Германии Ангелой Меркель, с главой Евросовета Шарлем Мишелем и с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Также российский лидер провёл уже три телефонных разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.