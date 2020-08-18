"Разделяем ответственность". МВД Белоруссии выступило с обращением к народу

Министерство внутренних дел Белоруссии выступило с обращением к народу. В нём говорится, что ведомство разделяет ответственность за события последних дней и всё то, что пришлось пережить гражданам.

— Мы разделяем ответственность за все то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам. Мы приветствуем обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку, — говорится в обращении.

Но в то же время в МВД задаются вопросом, должны ли они просить прощение за несение службы, "сознательный отказ от слепого и повального осуждения своих коллег", за нежелание честных сотрудников отказываться от карьеры, заработка, призвания.

Отмечается, что администраторы ряда телеграм-каналов отдельные политики требуют, чтобы милиция не "выступала против своего народа", но сами же "прикладывают все усилия к обратному".

В МВД призвали граждан думать своим умом, не поддаваться на призывы манипуляторов. И заявили, что выступают за сохранение мира и порядка в стране, за территориальную целостность и независимость Белоруссии.