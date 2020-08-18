"Выходи!" Митингующие в Белоруссии начали "выманивать" рабочих с заводов на протесты — видео

Видеозапись в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Белоруссии сегодня продолжились митинги у крупных заводов и предприятий. Протестующие с флагами и плакатами призывают рабочих присоединиться к забастовке. Подобные акции сегодня, в частности, проходят у завода по производству холодильников "Атлант" — у холдинга "Белкоммунмаш".

"Атлант не боится!" — скандируют участники митинга. Некоторые пришли на акцию с плакатами о "розыске" президента Белоруссии Александра Лукашенко, надписи на которых гласят: "Разыскивается живым или мёртвым. Убийца и кровопийц. Награда — 50 тысяч белорусских рублей".

Тех рабочих, которые решают примкнуть к забастовке, встречают криками "Молодцы!". К продолжающим работать протестующие обращаются: "Выходи".