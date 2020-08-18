Навального уличили в получении денег из-за рубежа на освещение протестов в Белоруссии

Пока для одних политический кризис в Белоруссии является предметом для тревоги, для других он стал способом заработка и даже поводом для спонсирования из-за рубежа. Блогера Алексея Навального уличили в получении иностранных денег во время его прямого эфира в YouTube по протестам в Белоруссии.

В частности, 13 августа Навальный на своём канале вёл почти трёхчасовой эфир. Всё это время пользователи могли перечислять блогеру средства с помощью разных инструментов. Одним из них была функция "Суперчат", когда посетители в обмен на донаты получают возможность комментировать трансляцию. Особенность этого сервиса в том, что оплата производится только в валюте страны пребывания пользователя. Использование VPN-сервиса, смена настроек локаций или языка не помогут этого изменить.

Только в данном сервисе Навальный за свой эфир получил более 30 денежных переводов на общую сумму более 26 тысяч рублей — 84,99 евро, 207,96 доллара США, 53,98 канадского доллара, 120 иен, 5 сингапурских долларов, 6000 колумбийских песо, 20 аргентинских песо, 4,99 британского фунта стерлингов. Хотя ранее Навальный категорически опровергал информацию о получении им денег из-за рубежа.

Отметим, что и тема белорусского протеста была выбрана блогером неслучайно. По сравнению с прошлым годом объёмы денежных перечислений на канале упали более чем в два раза. Хотя при этом же наблюдается рост числа просмотров.