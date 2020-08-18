Польша попросила Евросоюз стать белорусам альтернативой России

Евросоюз должен предложить Белоруссии сотрудничество. Таким образом Брюссель даст очевидный знак Минску, что ЕС может быть альтернативой России для белорусов. Так считает замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Он считает, что это, возможно, единственный способ побудить белорусов и самого Александра Лукашенко сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации в их стране.

— Чтобы и оппозиция, и он тоже видели, что для Белоруссии есть альтернатива сотрудничеству с Россией, — сказал польский министр в интервью агентству PAP.

Отметим, на 19 августа запланирован чрезвычайный саммит стран Евросоюза, на котором стороны будут обсуждать ситуацию в Белоруссии.