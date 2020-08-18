Путин заявил Меркель о неприемлемости вмешательства в дела Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин во время разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал неприемлемым любое вмешательство в дела Белоруссии. Он также выразил надежду на то, что обстановка в соседней стране в скором времени нормализуется.
— С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса, — сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и Лукашенко провели второй разговор за два дняЛидеры двух стран подтвердили договорённость согласованно реагировать на возможные угрозы извне.
Ранее сообщалось, что в ходе разговора с Путиным Меркель заявила, что власти Белоруссии должны отказаться от применения насилия к митингующим, а также должны отпустить политических заключённых. Помимо этого, она считает, что Минск должен "вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис".