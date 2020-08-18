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Путин заявил Меркель о неприемлемости вмешательства в дела Белоруссии

Лидер России подчеркнул недопустимость шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации кризиса в республике.

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Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Фото © Kremlin

Президент РФ Владимир Путин во время разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал неприемлемым любое вмешательство в дела Белоруссии. Он также выразил надежду на то, что обстановка в соседней стране в скором времени нормализуется.

С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса, — сообщила пресс-служба Кремля.

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Лидеры двух стран подтвердили договорённость согласованно реагировать на возможные угрозы извне.

Ранее сообщалось, что в ходе разговора с Путиным Меркель заявила, что власти Белоруссии должны отказаться от применения насилия к митингующим, а также должны отпустить политических заключённых. Помимо этого, она считает, что Минск должен "вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис".

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