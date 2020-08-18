Путин заявил Меркель о неприемлемости вмешательства в дела Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин во время разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал неприемлемым любое вмешательство в дела Белоруссии. Он также выразил надежду на то, что обстановка в соседней стране в скором времени нормализуется.

— С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса, — сообщила пресс-служба Кремля.