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Посол Белоруссии в Словакии подал заявление об отставке

За несколько дней до этого он записал видеообращение со словами поддержки в адрес соотечественников.

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Фото © slovakia.mfa.gov.by

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку на фоне массовых акций протеста из-за итогов президентских выборов в своей стране.

Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определённую им политику, — рассказал TUT.BY Лещеня.

По его словам, в МИД посчитали, что выраженная им гражданская позиция вышла за эти рамки. Кроме того, в дипведомстве уточнили, что решение об отставке посла принимается лицом, которое его назначило, то есть главой государства. "Самоотвод" парламентёров тоже рассматривает президент, а на данный момент указа об отставке Лещени не было.

"Мы выстрадали". Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих на его родине

По его словам, он был в шоке от новостей об избиениях и пытках.

Ранее Лайф сообщал, что белорусская оппозиция представила состав "временного правительства".

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