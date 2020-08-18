Посол Белоруссии в Словакии подал заявление об отставке

— Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определённую им политику , — рассказал TUT.BY Лещеня.

По его словам, в МИД посчитали, что выраженная им гражданская позиция вышла за эти рамки. Кроме того, в дипведомстве уточнили, что решение об отставке посла принимается лицом, которое его назначило, то есть главой государства. "Самоотвод" парламентёров тоже рассматривает президент, а на данный момент указа об отставке Лещени не было.