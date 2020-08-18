Посол Белоруссии в Словакии подал заявление об отставке

Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку на фоне массовых акций протеста из-за итогов президентских выборов в своей стране.
— Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определённую им политику, — рассказал TUT.BY Лещеня.
По его словам, в МИД посчитали, что выраженная им гражданская позиция вышла за эти рамки. Кроме того, в дипведомстве уточнили, что решение об отставке посла принимается лицом, которое его назначило, то есть главой государства. "Самоотвод" парламентёров тоже рассматривает президент, а на данный момент указа об отставке Лещени не было.
"Мы выстрадали". Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих на его родинеПо его словам, он был в шоке от новостей об избиениях и пытках.
Ранее Лайф сообщал, что белорусская оппозиция представила состав "временного правительства".