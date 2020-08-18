В США прошли акции в поддержку протестующих в Белоруссии — видео

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В Нью-Йорке и Филадельфии прошли акции в знак поддержки протестующих против итогов президентских выборов в Белоруссии. На мирные демонстрации собрались в основном уроженцы республики, сообщает ТАСС.

Митингующие несли шарики и флаги, скандировали лозунги, пели и танцевали под музыку. Они держали плакаты с призывами провести честные выборы и остановить насилие.

В Нью-Йорке акция прошла у штаб-квартиры ООН, на неё собралось около тысячи человек. Кроме того, у входа в Центральный парк на площади Колумбус-Серкл две женщины посадили цветок и повесили на ограду листовку в память о погибшем на протестах в Минске 10 августа Александре Тарайковском.

@Den_2042



"When I came back by here, 2 ladies from Belarus were digging a hole to place this beautiful little plant behind the display."-Janice Wright



Today...near the entrance of Central Park at Columbus Circle.

New York City#Belarusprotests pic.twitter.com/SHSsWHJL88 — (((Todd Kolod))) 🌊 (@ToddKolod) August 17, 2020

— В память о первой жертве за свободу и справедливость в Белоруссии. Герои не умирают, — гласит надпись на листовке.

В Филадельфии участники акции солидарности заняли одну из центральных улиц. По словам очевидцев, проходившие мимо американцы желали им удачи и выражали поддержку.

— Мы пришли, потому что хотим выразить солидарность с нашим народом, выразить поддержку и восхищение смелостью белорусов, которые в эти дни демонстрируют невероятную сплочённость в борьбе за возможность быть услышанными, — рассказали демонстранты.