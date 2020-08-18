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В США прошли акции в поддержку протестующих в Белоруссии — видео

В Нью-Йорке к штаб-квартире ООН вышло около тысячи человек.

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Видео © Соцсети

В Нью-Йорке и Филадельфии прошли акции в знак поддержки протестующих против итогов президентских выборов в Белоруссии. На мирные демонстрации собрались в основном уроженцы республики, сообщает ТАСС.

Митингующие несли шарики и флаги, скандировали лозунги, пели и танцевали под музыку. Они держали плакаты с призывами провести честные выборы и остановить насилие.

"Саша, прощай". В Лондоне прошла акция в поддержку протестующих в Белоруссии — видео

Некоторые демонстранты выразили уверенность, что Запад введёт в отношении их родины санкции, которые замедлят развитие страны.

В Нью-Йорке акция прошла у штаб-квартиры ООН, на неё собралось около тысячи человек. Кроме того, у входа в Центральный парк на площади Колумбус-Серкл две женщины посадили цветок и повесили на ограду листовку в память о погибшем на протестах в Минске 10 августа Александре Тарайковском.

В память о первой жертве за свободу и справедливость в Белоруссии. Герои не умирают, — гласит надпись на листовке.

В Филадельфии участники акции солидарности заняли одну из центральных улиц. По словам очевидцев, проходившие мимо американцы желали им удачи и выражали поддержку.

Мы пришли, потому что хотим выразить солидарность с нашим народом, выразить поддержку и восхищение смелостью белорусов, которые в эти дни демонстрируют невероятную сплочённость в борьбе за возможность быть услышанными, — рассказали демонстранты.

Сочувствующие протестующим в Белоруссии также уже несколько дней собираются у посольства страны в Москве. Ранее к зданию белорусской дипмиссии вышла и актриса Саша Бортич. Она отметила, что "кто-то засиделся и ему пора". Накануне состоялась уже девятая по счёту акция в российской столице.

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