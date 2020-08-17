Протестующие в Минске разошлись от ИВС и договорились вернуться на следующий день

Колонна демонстрантов разошлась от изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сейчас у здания остаётся лишь несколько волонтёров. Они ждут, когда из ИВС выйдет кто-либо из задержанных, чтобы передать им еду, воду, зарядку для телефонов и помочь добраться домой.

Протестующие, которых было несколько тысяч человек, договорились прийти на это же место на следующий день.