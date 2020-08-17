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Протестующие в Минске разошлись от ИВС и договорились вернуться на следующий день

На месте остаётся лишь несколько волонтёров.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Колонна демонстрантов разошлась от изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сейчас у здания остаётся лишь несколько волонтёров. Они ждут, когда из ИВС выйдет кто-либо из задержанных, чтобы передать им еду, воду, зарядку для телефонов и помочь добраться домой.

"Издевались как могли". Вышедшие из изолятора в Минске рассказали, через что прошли в ИВС

Некоторых задержанных во время избиения заставляли петь гимн страны.

Протестующие, которых было несколько тысяч человек, договорились прийти на это же место на следующий день.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что демонстранты пытались подобраться к изолятору поближе, но им помешали волонтёры.

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