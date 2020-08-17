Ирландия отказалась признавать результаты выборов президента Белоруссии

Ирландия не признала результаты президентских выборов в Белоруссии и не считает их проявлением демократической воли народа. С подобным заявлением выступил глава МИД страны Саймон Коувени.

— Результаты нельзя считать легитимными из-за запугивания и арестов граждан, которые имели место до и после выборов. Ирландия не признаёт итоги голосования и не рассматривает их как истинное проявление демократической воли белорусского народа, — заявил Коувени.

Он отметил, что глубоко обеспокоен ситуацией в республике и категорически осуждает нарушения прав человека, которые происходят в стране.

По словам дипломата, народы Ирландии и Белоруссии имеют тесные связи, а ирландцы пристально следят за событиями в стране. Коувени добавил, что только жители Белоруссии должны выбирать своё будущее. Он также поприветствовал решение Европейского совета созвать экстренное заседание о ситуации в республике.