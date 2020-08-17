Ирландия отказалась признавать результаты выборов президента Белоруссии

Ирландия не признала результаты президентских выборов в Белоруссии и не считает их проявлением демократической воли народа. С подобным заявлением выступил глава МИД страны Саймон Коувени.
— Результаты нельзя считать легитимными из-за запугивания и арестов граждан, которые имели место до и после выборов. Ирландия не признаёт итоги голосования и не рассматривает их как истинное проявление демократической воли белорусского народа, — заявил Коувени.
Он отметил, что глубоко обеспокоен ситуацией в республике и категорически осуждает нарушения прав человека, которые происходят в стране.
Лукашенко считает, что следующий президент Белоруссии не продержится на посту и трёх летОб этом он заявил в ходе встречи с рабочими Минского автомобильного завода.
По словам дипломата, народы Ирландии и Белоруссии имеют тесные связи, а ирландцы пристально следят за событиями в стране. Коувени добавил, что только жители Белоруссии должны выбирать своё будущее. Он также поприветствовал решение Европейского совета созвать экстренное заседание о ситуации в республике.
Ранее победу Александра Лукашенко на выборах отказались признать Европарламент, Великобритания и Канада.