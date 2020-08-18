СМИ: Японец задержан в Белоруссии во время акций протеста

В ходе протестов в Белоруссии был задержан 20-летний японец, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на посольство Страны восходящего солнца в Минске.

Личность мужчины не разглашается. Известно, что он находится в изоляторе с прошлой недели.

Японец, проживающий в столице Белоруссии, был задержан в минувшую среду. Посольство сообщило, что собирает информацию о том, почему его поместили в изолятор и не выпускают.