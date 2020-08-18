Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

СМИ: Японец задержан в Белоруссии во время акций протеста

По предварительным данным, он был помещён в изолятор в минувшую среду.

109
Post cover

Центр изоляции правонарушителей в Минске. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В ходе протестов в Белоруссии был задержан 20-летний японец, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на посольство Страны восходящего солнца в Минске.

Личность мужчины не разглашается. Известно, что он находится в изоляторе с прошлой недели.

"Практически все". Генпрокуратура Белоруссии отчиталась об освобождении задержанных в ходе протестов

Как уточнили в ведомстве, часть таких граждан остаётся отбывать административный арест.

Японец, проживающий в столице Белоруссии, был задержан в минувшую среду. Посольство сообщило, что собирает информацию о том, почему его поместили в изолятор и не выпускают.

Напомним, в ночь на вторник в белорусской столице прошла акция протеста возле СИЗО №1 и ИВС на улице Окрестина. Демонстранты требовали допустить к задержанным врачей и журналистов.

Выбор редакции

Loading...