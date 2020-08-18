СМИ: Японец задержан в Белоруссии во время акций протеста

В ходе протестов в Белоруссии был задержан 20-летний японец, об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на посольство Страны восходящего солнца в Минске.
Личность мужчины не разглашается. Известно, что он находится в изоляторе с прошлой недели.
"Практически все". Генпрокуратура Белоруссии отчиталась об освобождении задержанных в ходе протестовКак уточнили в ведомстве, часть таких граждан остаётся отбывать административный арест.
Японец, проживающий в столице Белоруссии, был задержан в минувшую среду. Посольство сообщило, что собирает информацию о том, почему его поместили в изолятор и не выпускают.
Напомним, в ночь на вторник в белорусской столице прошла акция протеста возле СИЗО №1 и ИВС на улице Окрестина. Демонстранты требовали допустить к задержанным врачей и журналистов.