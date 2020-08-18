Американские конгрессмены осудили "предложение" Путина о военной помощи Лукашенко

Американские конгрессмены осудили несуществующее "предложение" Москвы о якобы оказании российской военной помощи Александру Лукашенко из-за массовых акций протеста в Белоруссии.
— В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость ещё одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента Владимира Путина предоставить военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии, — сказано в заявлении, подписанном председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и демократа от штата Нью-Йорк Элиота Энгеля, также старшего республиканца этого комитета от штата Техас Майкла Маккола.
В США прошли акции в поддержку протестующих в Белоруссии — видеоВ Нью-Йорке к штаб-квартире ООН вышло около тысячи человек.
Мнение о том, что Россия может вмешаться в дела соседней республики, высказал также экс-помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
— Президент Трамп должен дать понять, что Владимир Путин должен держаться подальше от Белоруссии — и от участия в наших выборах, — написал Байден в "Твиттере".
В Литве ответили на слова Лукашенко о солдатах на границеПо словам литовского министра иностранных дел, президент Белоруссии пытается оправдать просьбы о помощи у России.
Напомним, Лукашенко и Путин ранее провели два телефонных разговора. В ходе первого они подтвердили намерение укреплять союзнические отношения. А во втором провели консультации по всем вопросам и "ещё раз подтвердили договорённость", что, если ситуация с внешними угрозами обострится, реагировать две страны будут "совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности".