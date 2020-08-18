Американские конгрессмены осудили "предложение" Путина о военной помощи Лукашенко

Американские конгрессмены осудили несуществующее "предложение" Москвы о якобы оказании российской военной помощи Александру Лукашенко из-за массовых акций протеста в Белоруссии.

— В то время как Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость ещё одной европейской страны, мы решительно осуждаем безрассудное предложение президента Владимира Путина предоставить военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии, — сказано в заявлении, подписанном председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и демократа от штата Нью-Йорк Элиота Энгеля, также старшего республиканца этого комитета от штата Техас Майкла Маккола.

Мнение о том, что Россия может вмешаться в дела соседней республики, высказал также экс-помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

— Президент Трамп должен дать понять, что Владимир Путин должен держаться подальше от Белоруссии — и от участия в наших выборах, — написал Байден в "Твиттере".