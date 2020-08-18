Лукашенко наградил силовиков медалью "За безупречную службу"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил медалями "За безупречную службу" трёх степеней несколько сотен сотрудников правоохранительных органов и других силовых ведомств. Соответствующий указ белорусского президента был опубликован на национальном правовом интернет-портале.
В документе, который был подписан ещё 13 августа, значится список из более чем 300 имён. Например, среди них — заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, он награждён медалью "За безупречную службу I степени".
В Белоруссии задержали трёх человек за подготовку провокации против ЛукашенкоОтмечается, что президенту было известно о таких планах, но он решил не отменять поездку на предприятие.
Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.