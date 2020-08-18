Лукашенко наградил силовиков медалью "За безупречную службу"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил медалями "За безупречную службу" трёх степеней несколько сотен сотрудников правоохранительных органов и других силовых ведомств. Соответствующий указ белорусского президента был опубликован на национальном правовом интернет-портале.

В документе, который был подписан ещё 13 августа, значится список из более чем 300 имён. Например, среди них — заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, он награждён медалью "За безупречную службу I степени".