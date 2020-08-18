Путин и Меркель обсудили напряжённую ситуацию в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии, где продолжаются массовые акции протеста с требованием проведения новых выборов главы страны. Об этом сообщает пресс-служба Правительства ФРГ.

Меркель считает, что власти Белоруссии должны отказаться от применения насилия к митингующим, а также должны отпустить политических заключённых. Также Минск должен "вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис".