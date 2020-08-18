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Путин и Меркель обсудили напряжённую ситуацию в Белоруссии

Канцлер ФРГ считает, что власти республики должны отпустить политических заключённых.

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Белоруссии, где продолжаются массовые акции протеста с требованием проведения новых выборов главы страны. Об этом сообщает пресс-служба Правительства ФРГ.

Меркель осудила насилие в отношении протестующих в Белоруссии

Канцлер призвала власти республики освободить задержанных.

Меркель считает, что власти Белоруссии должны отказаться от применения насилия к митингующим, а также должны отпустить политических заключённых. Также Минск должен "вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис".

Накануне действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с рабочими рассказывал, что Меркель хотела поговорить с ним напрямую. В аппарате канцлера заявили, что разговор не состоялся.

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