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Путин заявил Макрону о недопустимости давления на Лукашенко

Российский лидер подчеркнул неприемлемость вмешательства во внутренние дела республики.

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Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии. В ходе разговора российский лидер заявил о недопустимости давления на официальный Минск.

Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем, — сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Елисейского дворца. Помимо белорусского вопроса Путин и Макрон обстоятельно обсудили ливийский кризис. Главы двух стран договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Путин и Меркель обсудили напряжённую ситуацию в Белоруссии

Канцлер ФРГ считает, что власти республики должны отпустить политических заключённых.

Ранее Путин во время разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель также назвал неприемлемым любое вмешательство в дела Белоруссии. Он выразил надежду на то, что обстановка в соседней стране в скором времени нормализуется.

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