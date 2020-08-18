Путин заявил Макрону о недопустимости давления на Лукашенко

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии. В ходе разговора российский лидер заявил о недопустимости давления на официальный Минск.
— Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем, — сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе Елисейского дворца. Помимо белорусского вопроса Путин и Макрон обстоятельно обсудили ливийский кризис. Главы двух стран договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.
Путин и Меркель обсудили напряжённую ситуацию в БелоруссииКанцлер ФРГ считает, что власти республики должны отпустить политических заключённых.
Ранее Путин во время разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель также назвал неприемлемым любое вмешательство в дела Белоруссии. Он выразил надежду на то, что обстановка в соседней стране в скором времени нормализуется.