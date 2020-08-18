Путин заявил Макрону о недопустимости давления на Лукашенко

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии. В ходе разговора российский лидер заявил о недопустимости давления на официальный Минск.

— Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство. С обеих сторон выражена заинтересованность в скорейшем урегулировании возникших проблем, — сообщила пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Елисейского дворца. Помимо белорусского вопроса Путин и Макрон обстоятельно обсудили ливийский кризис. Главы двух стран договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.