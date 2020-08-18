Власти Польши открыли границы для бегущих из своей страны белорусов

В связи с обращением белорусских граждан, которые хотели экстренно покинуть свою страну из-за угроз безопасности, но не имели на руках необходимых документов, Польша предоставила таким людям возможность быстрого перехода границы. Обь этом в эфире радиостанции RMF FM заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
– Мы попросили наших консулов о выдаче виз как можно больше в случае угрозы. Есть просьбы о переходе границы без соответствующих документов. Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу, — сказал дипломат.
Пшидач попросил не считать эти действия польских властей призывом к белорусам покидать свою страну. Он назвал это "гарантией на случай проблем".
Польша попросила Евросоюз стать белорусам альтернативой РоссииПо мнению Варшавы, реакция ЕС на происходящее в республике не должна ограничиваться санкциями и совместными заявлениями.
Как сообщал Лайф, польские власти уже неоднократно заявляли о необходимости вмешаться в положение дел в Белоруссии. Также Варшава призывала ввести санкции против России, обвиняя Москву во вмешательстве во внутренние дела Минска.