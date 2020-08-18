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Власти Польши открыли границы для бегущих из своей страны белорусов

В МИД назвали это временной мерой для обеспечения безопасности жителей соседней страны.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В связи с обращением белорусских граждан, которые хотели экстренно покинуть свою страну из-за угроз безопасности, но не имели на руках необходимых документов, Польша предоставила таким людям возможность быстрого перехода границы. Обь этом в эфире радиостанции RMF FM заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

– Мы попросили наших консулов о выдаче виз как можно больше в случае угрозы. Есть просьбы о переходе границы без соответствующих документов. Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу, — сказал дипломат.

Пшидач попросил не считать эти действия польских властей призывом к белорусам покидать свою страну. Он назвал это "гарантией на случай проблем".

Польша попросила Евросоюз стать белорусам альтернативой России

По мнению Варшавы, реакция ЕС на происходящее в республике не должна ограничиваться санкциями и совместными заявлениями.

Как сообщал Лайф, польские власти уже неоднократно заявляли о необходимости вмешаться в положение дел в Белоруссии. Также Варшава призывала ввести санкции против России, обвиняя Москву во вмешательстве во внутренние дела Минска.

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