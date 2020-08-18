Власти Польши открыли границы для бегущих из своей страны белорусов

В связи с обращением белорусских граждан, которые хотели экстренно покинуть свою страну из-за угроз безопасности, но не имели на руках необходимых документов, Польша предоставила таким людям возможность быстрого перехода границы. Обь этом в эфире радиостанции RMF FM заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

– Мы попросили наших консулов о выдаче виз как можно больше в случае угрозы. Есть просьбы о переходе границы без соответствующих документов. Мы такой быстрый путь для людей, которые по политическим причинам вынуждены убегать из своей страны, открыли, и он открыт для всех, кто чувствует угрозу, — сказал дипломат.

Пшидач попросил не считать эти действия польских властей призывом к белорусам покидать свою страну. Он назвал это "гарантией на случай проблем".