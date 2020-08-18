В Будапеште окрасили мост в цвета флага протестующих в Белоруссии

В столице Венгрии подсветили Цепной мост в знак поддержки протестующих в Белоруссии. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" рассказал мэр Будапешта Гергель Карачонь.

— Выражаем признательность и солидарность белорусским протестующим, которые выступают за демократию и свободу, несмотря на насилие со стороны властей, — написал он.

Глава города назвал выборы президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, сфальсифицированными.