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В Будапеште окрасили мост в цвета флага протестующих в Белоруссии

Мэр венгерской столицы выразил поддержку митингующим.

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Фото © Гергель Карачонь / Facebook

В столице Венгрии подсветили Цепной мост в знак поддержки протестующих в Белоруссии. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" рассказал мэр Будапешта Гергель Карачонь.

Выражаем признательность и солидарность белорусским протестующим, которые выступают за демократию и свободу, несмотря на насилие со стороны властей, — написал он.

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Планируется, что новый газопровод введут в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.

Глава города назвал выборы президента Белоруссии, которые состоялись 9 августа, сфальсифицированными.

Протесты в Белоруссии, вызванные результатами президентских выборов, продолжаются уже десятый день. Акции в поддержку протестующих прошли сегодня в США. Признавать результаты выборов в стране отказались в Великобритании, Ирландии, Канаде и ряде других стран, а канцлер Германии обсудила возможность спонсировать протестующих с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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