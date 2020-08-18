Третий лишний. Как Запад и Китай будут отрывать Белоруссию от России

Штаб объединённой оппозиции Белоруссии объявил о формировании координационного совета для "обеспечения трансфера власти". Об этом сообщила доверенное лица бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова. Сама Тихановская, напомним, находится в Литве, куда она спешно уехала почти сразу после президентских выборов. Впрочем, уже на прошлой неделе стало известно, что несостоявшийся президент может скоро вернуться в Белоруссию.

Интересный расклад. Проиграв выборы, Тихановская помахала своим сторонникам ручкой, вспомнив о детях и о котлетах, что выглядело вполне логично: ведь она ни разу не политик и в президентской гонке оказалась совершенно случайно, а в преддверии предсказуемой волны протестов оппозиции и бодания с правоохранителями уехать для неё и впрямь было лучшим решением. Она своё дело сделала.

Сама Тихановская ранее обещала в случае победы уйти в отставку, назначив новые выборы. Именно это и способствовало объединению вокруг неё широких оппозиционных масс, в том числе тех, кто при иных раскладах ни за что не стал бы отдавать за неё свой голос, но многие это сделали. Едва ли цифра в 70–80%, которую называет оппозиция, верна, но очевидно, что явно больше 10%, поэтому не получается просто так списать её со счёта. Возможно, это стало неприятным сюрпризом и для самой Тихановской, которая хотела бы поскорее забыть свою политическую биографию как кошмарный сон.

Похоже, что назад дороги не осталось. Те, кто ставил на Тихановскую, теперь так просто её не отпустят и будут использовать в качестве тарана в ворота президентского дворца, так что ей придётся продолжать выполнять эту функцию, хочет она того или нет. И если раньше требования оппозиции передать ей президентские полномочия выглядели не шибко серьёзно, то теперь всё по-взрослому: оппозиция намерена становиться властью, причём не только на площадях, для чего уже создаются структуры, претендующие на роль параллельного правительства, например координационный совет.

Пока не очень понятно, чем будет заниматься эта организация, но очевидно, что это уже серьёзная заявка на долгоиграющий государственный переворот. И если Тихановская тут символ, который в случае победы действительно сойдёт с политической сцены, то интересно, кто же по итогам переворота дорвётся до реальной власти.

Интересен состав этого совета. В него входят представители оппозиционно настроенной интеллигенции, среди которых нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, известная своими русофобскими взглядами; представители прозападных общественных и политических сил, бизнесмены — представители класса, явно недовольного существующей структурой экономики, созданной Лукашенко, который не допустил грабительской приватизации, и даже представители рабочих коллективов.

Мы видим объединение так называемой новой оппозиции (из числа тех, кто не страдает очевидной русофобией, но выступает за любого другого президента кроме Лукашенко) с уже хорошо знакомой нам прозападной и русофобской "старой оппозицией". И если пару лет назад такое вообще сложно было представить, то сегодня это свершившийся факт. И представителей "новой оппозиции" ничуть не смущает геополитическая ориентация новых соратников, ведь им важно любой ценой скинуть Лукашенко. Даже если эта цена — союз с Россией, который на глазах перестаёт быть ценностью.

Впрочем, условная "партия Запада" в последние годы — это не только маргиналы с площадей. Это весьма влиятельное лобби в МИД, в Администрации Президента, которое принято ассоциировать с министром иностранных дел Владимиром Макеем, представляемого СМИ в качестве едва ли не будущего президента. Это та самая элита, которая, очевидно, лоббирует интересы Берлина, Варшавы и Вильнюса, и в случае, если власть Лукашенко зашатается, станет той самой "пятой колонной", которая поможет оппозиции "занять город без боя".

Это всё предсказуемо. Удивило присутствие в списке нового революционного органа представителя администрации парка "Великий камень". А это, если кто не в курсе, главный инвестиционный проект Китая, который в последние годы усиленно влезает в экономику Белоруссии, подминая её под себя.

О масштабах присутствия Китая в Белоруссии мало кто задумывается, а зря. Это вообще старая тактика Поднебесной — привязывать к себе страны, подсаживая на свои деньги, скупать целые отрасли, в конечном итоге заставляя власти корректировать свою политику с ориентацией на Пекин. Сегодня более 20% выплат по внешнему госдолгу Белоруссии приходится на Китай! Да, нельзя не вспомнить и о военно-промышленном сотрудничестве Пекина и Минска. Та же РСЗО "Полонез", которой так гордился Лукашенко (что её создали без помощи России) появилась благодаря китайцам.

Белоруссия интересна Китаю как транзитная страна для своей стратегии экономического мирового доминирования "Один пояс — один путь". Европейцам Белоруссия интересна как страна с ещё не разрушенной экономикой (не разрушенной только благодаря тому, что там 26 лет правит Лукашенко, а не осуществляется перманентный хаос, как на Украине). И, несмотря на то что официальный Брюссель вынужденно поддерживает навязываемую Трампом антикитайскую риторику, отдельные страны ЕС с Пекином вполне договариваются. Не сомневаюсь, что и тут они договорятся.

Таким образом, мы видим смычку очевидно прозападных (проевропейских) сил с китайским лобби, на основе которой создаётся новая оппозиция, претендующая на создание параллельных властных структур.