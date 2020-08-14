КамАЗ и "Тонар" потирают руки. Насколько пагубен "ветер демократии" для белорусской промышленности?

Работники многих белорусских предприятий, в том числе БелАЗа, МАЗа, Минского электротехнического завода, утром 14 августа присоединились к акциям протеста. Большинство из них не выдвигают никаких экономических требований, а выступают против насилия со стороны полиции. Средством давления на власть сотрудники предприятий выбрали забастовку.
Когда развеялся дым. Кто стоял за "майданом" в Белоруссии?По мнению экспертов, лидеров протеста, которые бы координировали протестующих в городах Белоруссии, крайне мало. В большинстве своём люди выходят на площади стихийно, но попадают под влияние неких полевых командиров. При этом в организации белорусского "майдана" ("плошчи") явно виден след польской разведки и денег Михаила Ходорковского.
Политолог Алексей Мартынов считает, что пока выводы делать рано, так как идёт большое количество непроверенной, недостоверной информации. При этом, по его мнению, большинство комментаторов пользуются ангажированными источниками.
— Откуда мы знаем об этой забастовке? Прежде всего от канала NEXTA, который за несколько дней стал одним из самых посещаемых телеграм-каналов, неделю назад о нём ещё никто не знал. Если я правильно помню, то забастовка — это полная остановка предприятия, однако ни одно предприятие так и не остановлено. Всё, что мы видим, — видеосюжеты, где толпы от нескольких десятков до нескольких сотен человек митингуют против жёсткого поведения правоохранителей. Где забастовка? И такой вот "литературщины" там очень много, многие вещи там пишутся, чтобы умышленно давить на власть. Кто это делает — вот хороший вопрос. А главное, почему к этому оказались не готовы белорусские власти и правоохранители? — задаётся вопросом политолог.
Всё зависит от длительности забастовки и количества вовлечённых в неё рабочих, полагает публицист Ростислав Ищенко.
— По некоторым данным, бастовать готовы почти все, по другим — только часть, а большинство хочет работать. Если действительно получится серьёзная акция, то мы это поймём в течение ближайших дней, когда увидим объективные оценки случившегося. В этом случае Лукашенко никуда не денется. Отличие Белоруссии от Украины в том, что заводы не частные, а государственные. На Украине это было бы бессмысленно, так как сам против себя олигарх бастовать не даст. А в Белоруссии это сразу бьёт по государственным интересам, и, если забастовка будет действительно массовая и долгая, Лукашенко придётся идти на уступки, — считает эксперт.
Забастовка работников Минского тракторного завода. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
С точки зрения долгосрочных интересов — забастовщики играют против самих себя, отметил публицист Борис Рожин.
— Им так делать экономически нецелесообразно, политика Лукашенко, по сути, многовекторная, она обеспечивает уже долгие годы сохранение крупной промышленности, продукция которой поставляется за рубеж. Разумеется, у неё есть конкуренты и в Европе, и в России, те же КамАЗ и "Тонар", которым простой белорусских конкурентов выгоден. Если так пойдёт, то белорусские предприятия ждут нелёгкие времена. Конечно, по-человечески можно понять политические требования рабочих, но больше всего это напоминает то, что было в позднем СССР или Гданьской судоверфи в Польше. Долгосрочные последствия тут будут примитивные: форсированная или поэтапная деиндустриализация. Как пример можно взять Николаевский завод на Украине. В 2004-м он поддержал Ющенко, тоже под предлогом нечестных выборов, в итоге Ющенко его разорил, а Порошенко уже окончательно добил. В России в 1990-е годы было точно так же, я не думаю, что Белоруссия тут будет идти по особому пути, — полагает Рожин.
Чем протесты-2020 в Белоруссии отличаются от Майдана в 2014 году в КиевеКак полагают эксперты, принципиальное отличие украинского "Майдана" 2014 года и белорусской "Плошчи" 2020-го заключается в том, что режим Александра Лукашенко более защищён, чем политическая система, некогда выстроенная Виктором Януковичем. За 26 лет правления глава Белоруссии сумел сформировать идеологию личной власти, собрать лояльные персонально себе силовые структуры и не боится вступать в конфронтацию с визави.
Отметим, что забастовка началась после того, как уличный "майдан" в Белоруссии проиграл. В ситуации, когда, согласно инструкции Джина Шарпа, полиция должна была деморализованно стоять на месте, белорусский ОМОН, не без перегибов, отбил у протестующих улицу. Активные столкновения продолжались три ночи, за которые было задержано более 3000 активистов, в том числе людей, подозреваемых в организации и финансировании беспорядков.