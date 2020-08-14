КамАЗ и "Тонар" потирают руки. Насколько пагубен "ветер демократии" для белорусской промышленности?

Работники многих белорусских предприятий, в том числе БелАЗа, МАЗа, Минского электротехнического завода, утром 14 августа присоединились к акциям протеста. Большинство из них не выдвигают никаких экономических требований, а выступают против насилия со стороны полиции. Средством давления на власть сотрудники предприятий выбрали забастовку.

Политолог Алексей Мартынов считает, что пока выводы делать рано, так как идёт большое количество непроверенной, недостоверной информации. При этом, по его мнению, большинство комментаторов пользуются ангажированными источниками.

— Откуда мы знаем об этой забастовке? Прежде всего от канала NEXTA, который за несколько дней стал одним из самых посещаемых телеграм-каналов, неделю назад о нём ещё никто не знал. Если я правильно помню, то забастовка — это полная остановка предприятия, однако ни одно предприятие так и не остановлено. Всё, что мы видим, — видеосюжеты, где толпы от нескольких десятков до нескольких сотен человек митингуют против жёсткого поведения правоохранителей. Где забастовка? И такой вот "литературщины" там очень много, многие вещи там пишутся, чтобы умышленно давить на власть. Кто это делает — вот хороший вопрос. А главное, почему к этому оказались не готовы белорусские власти и правоохранители? — задаётся вопросом политолог.

Всё зависит от длительности забастовки и количества вовлечённых в неё рабочих, полагает публицист Ростислав Ищенко.

— По некоторым данным, бастовать готовы почти все, по другим — только часть, а большинство хочет работать. Если действительно получится серьёзная акция, то мы это поймём в течение ближайших дней, когда увидим объективные оценки случившегося. В этом случае Лукашенко никуда не денется. Отличие Белоруссии от Украины в том, что заводы не частные, а государственные. На Украине это было бы бессмысленно, так как сам против себя олигарх бастовать не даст. А в Белоруссии это сразу бьёт по государственным интересам, и, если забастовка будет действительно массовая и долгая, Лукашенко придётся идти на уступки, — считает эксперт.

Забастовка работников Минского тракторного завода. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

С точки зрения долгосрочных интересов — забастовщики играют против самих себя, отметил публицист Борис Рожин.

— Им так делать экономически нецелесообразно, политика Лукашенко, по сути, многовекторная, она обеспечивает уже долгие годы сохранение крупной промышленности, продукция которой поставляется за рубеж. Разумеется, у неё есть конкуренты и в Европе, и в России, те же КамАЗ и "Тонар", которым простой белорусских конкурентов выгоден. Если так пойдёт, то белорусские предприятия ждут нелёгкие времена. Конечно, по-человечески можно понять политические требования рабочих, но больше всего это напоминает то, что было в позднем СССР или Гданьской судоверфи в Польше. Долгосрочные последствия тут будут примитивные: форсированная или поэтапная деиндустриализация. Как пример можно взять Николаевский завод на Украине. В 2004-м он поддержал Ющенко, тоже под предлогом нечестных выборов, в итоге Ющенко его разорил, а Порошенко уже окончательно добил. В России в 1990-е годы было точно так же, я не думаю, что Белоруссия тут будет идти по особому пути, — полагает Рожин.