Когда развеялся дым. Кто стоял за "майданом" в Белоруссии?

В Белоруссии начали ловить организаторов и ответственных за беспорядки. По сообщениям БелТА, были задержаны Артём Важенков и Игорь Рогов , которые приехали наблюдателями на выборы от "Открытой России" Михаила Ходорковского. Кроме того, был задержан мужчина, которого подозревают в том, что он выплачивал деньги за участие в беспорядках. В Могилёвской области был задержан ранее судимый мужчина, у которого нашли холодное оружие и взрывчатые вещества. Кроме того, публикуются видеоматериалы о людях, которых подозревают в работе наёмными провокаторами.

Если объединить материалы белорусских СМИ, то некоего статистически усреднённого оппозиционера не существует. Согласно протоколам задержания, людей можно условно разделить на четыре группы.

Недовольные белорусы — самые обычные люди, работающие вне бюджетной сферы. Их задействуют не только в качестве митингующих, но и в качестве помощников в возведении баррикад и дежурных у подъездов. Как правило, этим занимаются девушки, которые стоят с медикаментами и водой возле дверей заранее обозначенных подъездов, куда в случае чего бегут прятаться митингующие. С их точки зрения, Лукашенко незаконно узурпировал власть, а выборы прошли нечестно.

Змагаров-националистов представляет в большинстве белорусская молодёжь. Они выступают против Лукашенко вне зависимости от того, честно или нечестно он победил на выборах, и занимают антироссийскую позицию.

Среди провокаторов на кадрах белорусского телевидения уже мелькнули люди с уголовным прошлым, которые якобы приехали из России и Украины. В то же время попали в объектив и "спортивного вида парни, владеющие навыками единоборств". Обычно подобные люди действуют группами, быстро маневрируют и заводят толпу. Сообщается, что мотивированы эти люди либо идейной неприязнью к действующей власти, либо деньгами.

Не секрет, что белорусская радикальная оппозиция имеет свои штабы, базы и лагеря обучения в Прибалтике и Польше. Эти страны входят в блок НАТО, и его цели относительно Белоруссии достаточно прозрачны. Поэтому догадки белорусских спецслужб об участии иностранных агентов нельзя назвать беспочвенными.

Публицист Александр Роджерс полагает, что речь идёт, прежде всего, о том, кто поддерживает ситуацию инфраструктурно и экономически.

— Назвать конкретных лидеров не получится, как мы видим, буча пошла по всей стране, однако можно сказать, что тут явно чувствуется польский след. Все телеграм-каналы, которые вещали на Белоруссию, были оппозиционные и польские. Отметился и наш любимый Михаил Ходорковский, который, судя по его активности, тоже решил раскачивать батькину лодку. Тут сработали все майданные технологии с одной поправкой: в Белоруссии не было раскола элит, и ОМОН остался лоялен своей стране, поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что всё уже заканчивается, — заметил эксперт

Профессор ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что главным источником беспорядков в Белоруссии стали разгневанные граждане, которые посчитали, что выборы прошли нечестно. Эксперт отметил, что "большинство выступлений прошло стихийно. Стоит отметить, что лидеры появляются — как и полевые командиры — по локальному принципу: кто-то кого-то знает, доверяет и так далее"

По мнению белорусского политолога Алексея Дзерманта, безусловно, основная масса протестующих — это зеваки, недовольные властью, но среди них есть сплочённое ядро профессиональных провокаторов, которые взаимодействуют друг с другом в рамках отлаженной иерархии.

— Конечно, большинство — это самые обычные граждане, они по каким-то своим убеждениям недовольны результатами и выходят на свой мирный протест. Но среди них есть профессиональные провокаторы, которые действуют организованно. Традиционно это ядро составляет криминалитет, который объективно озлоблен на власть, представители агрессивных субкультур, вроде футбольных фанатов. Именно они задают тон протестов, атакуя силы милиции, объединяясь в кулак. Они пытаются устроить профессиональный протест с зажигательными смесями и взрывными устройствами, — говорит эксперт. — При этом видно, что "профессионалам" явно помогают из-за рубежа, это видно по "Телеграму". Все мессенджеры были заблокированы, белорусские лоялисты не могли что-то сказать, в то время как зарубежные каналы спокойно вещали. Кстати, самый популярный телеграм-канал NEXTA, что находится в Польше и постоянно бомбит сообщениями с призывами к насилию, связан с польским правительством и состоит на госфинансировании этой страны.