Путин и Лукашенко уже в третий раз обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели ещё один телефонный разговор о ситуации в этой республике, об этом сообщает БелТА.

— Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Белоруссии, — говорится в сообщении.

Отметим, что это уже третий за три дня разговор Путина и Лукашенко.