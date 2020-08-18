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Путин и Лукашенко уже в третий раз обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии

Президент России рассказал, о чём говорил с лидерами Германии, Франции и Евросовета.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей, Метцель Михаил

Президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко провели ещё один телефонный разговор о ситуации в этой республике, об этом сообщает БелТА.

Лукашенко назвал создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти

Глава государства предупредил, что будет принимать "адекватные меры".

Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Белоруссии, — говорится в сообщении.

Отметим, что это уже третий за три дня разговор Путина и Лукашенко.

Что же касается бесед президента РФ с европейскими лидерами, то он подчёркивал недопустимость вмешательства в дела Белоруссии извне.

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