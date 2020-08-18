"Тихановская – не мой президент!" В Могилёве и Гомеле прошли акции в поддержку Лукашенко

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В Могилёве и Гомеле прошли акции в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Участники митингов скандировали "Батька, родина, Беларусь!" и размахивали красно-зелёными флагами.
Многотысячная акция прошла на площади Ленина около здания облисполкома в Могилёве. У митинга даже было небесное сопровождение – над участниками пролетел вертолёт с государственным флагом Белоруссии.
В Гомеле акция продолжалась более часа. Жители города вышли на митинг с плакатами "БЧБ – не мой флаг, Тихановская – не мой президент", "Мы за мирную Беларусь", "За Батьку". Они принесли на площадь гигантский государственный флаг и под крики "ура" пытались растянуть красно-зелёное полотно.
В МВД Белоруссии рассказали, сколько участников митингов ещё за решёткойИх имена можно найти на стендах в ОВД, уверяют в ведомстве.
Ранее Лукашенко в третий раз обсудил обстановку в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным.