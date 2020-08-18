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"Тихановская – не мой президент!" В Могилёве и Гомеле прошли акции в поддержку Лукашенко

Над участниками пролетел вертолёт с государственным флагом Белоруссии.

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Видео © Соцсети

В Могилёве и Гомеле прошли акции в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Участники митингов скандировали "Батька, родина, Беларусь!" и размахивали красно-зелёными флагами.

Многотысячная акция прошла на площади Ленина около здания облисполкома в Могилёве. У митинга даже было небесное сопровождение – над участниками пролетел вертолёт с государственным флагом Белоруссии.

В Гомеле акция продолжалась более часа. Жители города вышли на митинг с плакатами "БЧБ – не мой флаг, Тихановская – не мой президент", "Мы за мирную Беларусь", "За Батьку". Они принесли на площадь гигантский государственный флаг и под крики "ура" пытались растянуть красно-зелёное полотно.

В МВД Белоруссии рассказали, сколько участников митингов ещё за решёткой

Их имена можно найти на стендах в ОВД, уверяют в ведомстве.

Ранее Лукашенко в третий раз обсудил обстановку в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным.

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