"Тихановская – не мой президент!" В Могилёве и Гомеле прошли акции в поддержку Лукашенко

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В Могилёве и Гомеле прошли акции в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Участники митингов скандировали "Батька, родина, Беларусь!" и размахивали красно-зелёными флагами.

Многотысячная акция прошла на площади Ленина около здания облисполкома в Могилёве. У митинга даже было небесное сопровождение – над участниками пролетел вертолёт с государственным флагом Белоруссии.

В Гомеле акция продолжалась более часа. Жители города вышли на митинг с плакатами "БЧБ – не мой флаг, Тихановская – не мой президент", "Мы за мирную Беларусь", "За Батьку". Они принесли на площадь гигантский государственный флаг и под крики "ура" пытались растянуть красно-зелёное полотно.