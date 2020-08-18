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В МВД Белоруссии рассказали, сколько участников митингов ещё за решёткой

Их имена можно найти на стендах в ОВД, уверяют в ведомстве.

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Фото © АР / ТАСС

В Белорусских отделах внутренних дел остаётся 44 арестованных участника протестных акций. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова в "Телеграме".

В настоящее время в местах содержания задержанных, территориальных ОВД республики, остаётся 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, — рассказала Чемоданова.

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По словам Лукашенко, граждане напрасно расценивают его действия как нагнетание обстановки.

Пресс-секретарь отметила, что имена арестованных можно найти на информационных стендах или у входа в ОВД. Так, в ЦИП ГУВД Мингорисполкома содержится шесть человек, с ними проводят следственные действия.

В Белоруссии продолжается десятый день протестов. Митинги начались из-за итогов президентских выборов, на которых с результатом 80,1% победил действующий президент республики Александр Лукашенко. По информации МВД, на данный момент задержано более шести тысяч человек, пострадало несколько десятков протестующих и силовиков.

Ранее Лукашенко в третий раз обсудил обстановку в Белоруссии с президентом России Владимиром Путиным.

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