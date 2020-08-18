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Оппозиция Белоруссии заявила о раздаче миллиона евро на поддержку бастующих

Каждому уволенному предлагают 1,5 тысячи евро компенсации.

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Фото © AP Photo / Dmitri Lovetsky

Так называемый Фонд солидарности белорусской оппозиции заявил, что собрал миллион евро для пострадавших в ходе протестов жителей страны. Такую сумму назвал один из его основателей, активист Андрей Стрижак.

Каждый, кто будет незаконно уволен, может обратиться за помощью в фонд и получить из него 1500 евро компенсации. Более того, у нас 70 заявок от бизнесов, которые готовы перечислять стачкомам суммы для выплаты компенсаций тем работникам, которые больше всего в этом нуждаются, — написал он в "Фейсбуке".

Активист призывает сограждан присоединиться к акциям протеста и требовать остановить в стране милицейский произвол, освободить политзаключённых и протестующих, отправить в отставку президента Белоруссии Александра Лукашенко, признать Светлану Тихановскую главой государства.

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Над участниками пролетел вертолёт с государственным флагом Белоруссии.

Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итоги голосования. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.

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