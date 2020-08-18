Оппозиция Белоруссии заявила о раздаче миллиона евро на поддержку бастующих

Так называемый Фонд солидарности белорусской оппозиции заявил, что собрал миллион евро для пострадавших в ходе протестов жителей страны. Такую сумму назвал один из его основателей, активист Андрей Стрижак.

— Каждый, кто будет незаконно уволен, может обратиться за помощью в фонд и получить из него 1500 евро компенсации. Более того, у нас 70 заявок от бизнесов, которые готовы перечислять стачкомам суммы для выплаты компенсаций тем работникам, которые больше всего в этом нуждаются, — написал он в "Фейсбуке".

Активист призывает сограждан присоединиться к акциям протеста и требовать остановить в стране милицейский произвол, освободить политзаключённых и протестующих, отправить в отставку президента Белоруссии Александра Лукашенко, признать Светлану Тихановскую главой государства.