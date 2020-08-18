Швеция приостановила финансовую помощь Белоруссии на фоне протестов

Правительство Швеции приняло решение заморозить часть финансирования государственных проектов в Белоруссии на фоне протестов по итогам выборов. Об этом сообщил министр по вопросам международного сотрудничества страны Петер Эрикссон.
— Помощь Швеции Белоруссии в основном шла гражданскому обществу страны — тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен, — написал он в "Твиттере".
"Это ещё даже не пик!" Лукашенко предупредил Совбез об опасностях внутри страны и за её пределамиГлава республики считает происходящее абсолютно скоординированными действиями.
Эрикссон добавил, что режим "без колебаний использует все правительственные инструменты по отношению к собственному населению", поэтому Правительство Швеции считает разумным заморозить сотрудничество с властями республики.
Как сообщает ТАСС, речь идёт о двух проектах, касающихся сотрудничества с Центробанком Белоруссии и поддержки бизнес-сообщества. Финансирование в размере $2,6 млн и $347 тысяч соответственно было прекращено незамедлительно. Общая помощь Стокгольма составляет $13,9 млн.
Напомним, ранее ряд стран выразил несогласие с итогами выборов в Белоруссии. Ирландия и Канада отказались признать их результаты. Европарламент не считает Александра Лукашенко избранным президентом. А Украина осудила происходящее на протестах и впервые отозвала своего посла.