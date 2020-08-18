Швеция приостановила финансовую помощь Белоруссии на фоне протестов

Правительство Швеции приняло решение заморозить часть финансирования государственных проектов в Белоруссии на фоне протестов по итогам выборов. Об этом сообщил министр по вопросам международного сотрудничества страны Петер Эрикссон.

— Помощь Швеции Белоруссии в основном шла гражданскому обществу страны — тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен, — написал он в "Твиттере".

Эрикссон добавил, что режим "без колебаний использует все правительственные инструменты по отношению к собственному населению", поэтому Правительство Швеции считает разумным заморозить сотрудничество с властями республики.

Как сообщает ТАСС, речь идёт о двух проектах, касающихся сотрудничества с Центробанком Белоруссии и поддержки бизнес-сообщества. Финансирование в размере $2,6 млн и $347 тысяч соответственно было прекращено незамедлительно. Общая помощь Стокгольма составляет $13,9 млн.