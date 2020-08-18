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Регион
Опубликовано 18 августа 2020, 23:34
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Швеция приостановила финансовую помощь Белоруссии на фоне протестов

Отмечается, что средства шли на помощь гражданскому обществу, а теперь Стокгольм считает разумным временно прервать сотрудничество с властями республики.

Правительство Швеции приняло решение заморозить часть финансирования государственных проектов в Белоруссии на фоне протестов по итогам выборов. Об этом сообщил министр по вопросам международного сотрудничества страны Петер Эрикссон.

Помощь Швеции Белоруссии в основном шла гражданскому обществу страны — тем, кто сейчас находится на улицах и требует перемен, написал он в "Твиттере".

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Эрикссон добавил, что режим "без колебаний использует все правительственные инструменты по отношению к собственному населению", поэтому Правительство Швеции считает разумным заморозить сотрудничество с властями республики.

Как сообщает ТАСС, речь идёт о двух проектах, касающихся сотрудничества с Центробанком Белоруссии и поддержки бизнес-сообщества. Финансирование в размере $2,6 млн и $347 тысяч соответственно было прекращено незамедлительно. Общая помощь Стокгольма составляет $13,9 млн.

Напомним, ранее ряд стран выразил несогласие с итогами выборов в Белоруссии. Ирландия и Канада отказались признать их результаты. Европарламент не считает Александра Лукашенко избранным президентом. А Украина осудила происходящее на протестах и впервые отозвала своего посла.

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Фото © Pixabay

Дарья Хомякова
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