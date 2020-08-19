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Экс-кандидата в президенты Белоруссии на Украине не пустили на самолёт в Польшу

Он планировал прилететь в Варшаву с женой и детьми.

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Фото © Facebook / Валерий Цепкало

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало сообщил, что его не пустили на борт самолёта польской авиакомпании LOT, летевшего из Киева в Варшаву.

Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу, — приводит его слова РИА "Новости".

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Статья предусматривает заключение на срок от пяти до 15 лет.

В столицу Польши Цепкало планировал лететь с женой и детьми и не исключал, что после этого прибудет в Вильнюс. При этом он уточнил, что вся семья имеет действующие шенгенские визы и письмо главного санитарного врача Польши с разрешением не отбывать карантин.

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Политик заявил, что не слышал предложений Александра Лукашенко о пересчёте голосов.

Несколько дней назад экс-кандидат уже летал в Польшу из Киева без каких-либо проблем.

Ранее Лайф сообщал, что в России Цепкало объявили в розыск.

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