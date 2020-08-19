В МВД Белоруссии рассказали о задержаниях у Минского тракторного завода

Возле Минского тракторного завода (МТЗ), сотрудники которого ранее вышли на митинг с требованием отставки президента Александра Лукашенко, были задержания, сообщает РИА "Новости".

— Официальная информация будет размещена в ближайшее время… Пока могу сказать, что да, есть задержанные, количество уточняется, — цитирует агентство слова пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.