В МВД Белоруссии рассказали о задержаниях у Минского тракторного завода

Возле Минского тракторного завода (МТЗ), сотрудники которого ранее вышли на митинг с требованием отставки президента Александра Лукашенко, были задержания, сообщает РИА "Новости".
— Официальная информация будет размещена в ближайшее время… Пока могу сказать, что да, есть задержанные, количество уточняется, — цитирует агентство слова пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.
"Не овцы, не быдло, не народец". Тысячи рабочих МТЗ прошлись протестным маршем по центру МинскаОни требуют отставки действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и проведения новых выборов.
Как сообщалось ранее, рабочие МТЗ потребовали отставки действующего президента страны Александра Лукашенко и проведения новых выборов. После отказа премьер-министра Белоруссии Романа Головченко с ними общаться бастующие направились к Дому правительства.