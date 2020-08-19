"Беларуськалий" из-за забастовки шахтёров приостановил добычу руды

На большинстве производств ОАО "Беларуськалий" продолжается забастовка, добыча руды не осуществляется. Об этом заявил сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун, передаёт ТАСС.
По словам собеседника агентства, работает лишь фабрика четвёртого рудоуправления.
— Сильвинитовые обогатительные фабрики первого, второго и третьего рудоуправления стоят, — пояснил представитель стачкома.
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Ситуацию Бокун назвал напряжённой. Он подчеркнул, что на участников забастовки оказывается беспрецедентное давление со стороны нанимателя, часть людей находится "под гнётом".
— С каждым проводятся беседы, запугивания о непродлении контракта, а также привлечении к ответственности за выражение своего мнения, — пояснил он.
Сопредседатель стачкома выразил уверенность в том, что на предприятии "есть смелые и отважные шахтёры, которые должны отстоять не только честь коллектива, города, но и республики". Бокун напомнил, что рабочие "Беларуськалия" требуют признать недействительными результаты президентских выборов, прошедших 9 августа.
Напомним, рабочие "Беларуськалия" устроили забастовку, в связи с чем производство было частично приостановлено. Они настаивают на проведении новых выборов в Белоруссии, освобождении всех политзаключённых и отставке тех, кто допустил насилие в стране.