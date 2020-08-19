Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Беларуськалий" из-за забастовки шахтёров приостановил добычу руды

Рабочих предприятия запугивают непродлением контрактов.

416
Post cover

Фото © Виктор Драчев / ТАСС

На большинстве производств ОАО "Беларуськалий" продолжается забастовка, добыча руды не осуществляется. Об этом заявил сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун, передаёт ТАСС.

По словам собеседника агентства, работает лишь фабрика четвёртого рудоуправления.

Сильвинитовые обогатительные фабрики первого, второго и третьего рудоуправления стоят, — пояснил представитель стачкома.

Канцлер Австрии призвал к проведению новых выборов в Белоруссии

Курц также предложил ввести санкции против "виновных в насилии" в республике.

Ситуацию Бокун назвал напряжённой. Он подчеркнул, что на участников забастовки оказывается беспрецедентное давление со стороны нанимателя, часть людей находится "под гнётом".

С каждым проводятся беседы, запугивания о непродлении контракта, а также привлечении к ответственности за выражение своего мнения, — пояснил он.

Сопредседатель стачкома выразил уверенность в том, что на предприятии "есть смелые и отважные шахтёры, которые должны отстоять не только честь коллектива, города, но и республики". Бокун напомнил, что рабочие "Беларуськалия" требуют признать недействительными результаты президентских выборов, прошедших 9 августа.

Напомним, рабочие "Беларуськалия" устроили забастовку, в связи с чем производство было частично приостановлено. Они настаивают на проведении новых выборов в Белоруссии, освобождении всех политзаключённых и отставке тех, кто допустил насилие в стране.

"Беларуськалий" может полностью остановить работу с утра вторника

Сейчас сотрудники предприятия консервируют производство.

Выбор редакции

Loading...