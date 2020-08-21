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Тихановская призвала белорусов продолжать забастовки "ради детей"

По её словам, только так можно "победить режим".

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Светлана Тихановская, экс-соперница президента Белоруссии Александра Лукашенко на минувших выборах главы республики, призвала жителей страны не останавливать протестное движение и продолжать забастовки. Её видеообращение было опубликовано в соцсетях.

В Фонды поддержки уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь вам выдержать давление и не сломаться под угрозами. Будущее Белоруссии, а значит, и будущее ваших детей зависят от вас,сказала она.

"Я готова стать национальным лидером". Тихановская записала новое видеообращение к белорусам

Она отметила, что только общими усилиями можно построить страну для жизни.

По словам Тихановской, её главной целью в настоящее время является прекращение насилия, освобождение политических заключённых и проведение новых, "прозрачных, честных и свободных" выборов президента страны.

Ранее Тихановская призвала европейских лидеров не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии.

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