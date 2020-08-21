Белорусская оппозиция заявила, что акции протеста заставят власть начать диалог

Член президиума Координационного совета оппозиции в Белоруссии, бывший министр культуры страны Павел Латушко заявил, что власти республики не желают начинать диалог с ними, однако они будут вынуждены это сделать из-за протестных настроений большого количества граждан. Об этом он рассказал ТАСС.

— Мы понимаем, что желание здесь отсутствует, но вместе с тем то, что по стране прошли и проходят акции [несогласных с результатами президентских выборов], по всей стране, и в том числе сегодня на площади Независимости в Минске с большим количеством людей, уже подтолкнуло власти на определённые шаги, мы видим заявления действующего президента о том, что надо менять конституцию. Это один из признаков всё же готовности к диалогу и один из результатов протестных акций, — подчеркнул Латушко.

Он также добавил, что члены оппозиционного Координационного совета знали, как будут реагировать официальные лица Белоруссии на его создание, и сразу говорили о том, что данный совет "не имеет целей нарушения конституции и действующего законодательства, является фактически общественной платформой, направленной на то, чтобы ретранслировать власти необходимость начала диалога по основным проблемным моментам в рамках политического кризиса в стране".

Латушко поведал, что 21 августа они планируют провести президиум Координационного совета в ограниченном составе из пяти человек, потому что двоих вызвали в Следственный комитет республики. Он уверяет, что совет не отказывается от своих принципов и не совершает ничего, что противоречит законодательству страны. Кроме того, член президиума сообщил, что в скором времени увеличится число граждан, которые вступили в Координационный совет оппозиции.