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Белорусская оппозиция заявила, что акции протеста заставят власть начать диалог

Отмечается, что это уже подтолкнуло президента Лукашенко заявить о том, что в конституции нужны изменения.

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Фото © ТАСС / EPA

Член президиума Координационного совета оппозиции в Белоруссии, бывший министр культуры страны Павел Латушко заявил, что власти республики не желают начинать диалог с ними, однако они будут вынуждены это сделать из-за протестных настроений большого количества граждан. Об этом он рассказал ТАСС.

Мы понимаем, что желание здесь отсутствует, но вместе с тем то, что по стране прошли и проходят акции [несогласных с результатами президентских выборов], по всей стране, и в том числе сегодня на площади Независимости в Минске с большим количеством людей, уже подтолкнуло власти на определённые шаги, мы видим заявления действующего президента о том, что надо менять конституцию. Это один из признаков всё же готовности к диалогу и один из результатов протестных акций, — подчеркнул Латушко.

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Правоохранителям пообещали жильё и деньги, если те "откажутся выполнять преступный приказ".

Он также добавил, что члены оппозиционного Координационного совета знали, как будут реагировать официальные лица Белоруссии на его создание, и сразу говорили о том, что данный совет "не имеет целей нарушения конституции и действующего законодательства, является фактически общественной платформой, направленной на то, чтобы ретранслировать власти необходимость начала диалога по основным проблемным моментам в рамках политического кризиса в стране".

Латушко поведал, что 21 августа они планируют провести президиум Координационного совета в ограниченном составе из пяти человек, потому что двоих вызвали в Следственный комитет республики. Он уверяет, что совет не отказывается от своих принципов и не совершает ничего, что противоречит законодательству страны. Кроме того, член президиума сообщил, что в скором времени увеличится число граждан, которые вступили в Координационный совет оппозиции.

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Он также отметил, что эти вопросы даже не обсуждаются между Минском и Москвой.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

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