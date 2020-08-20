Премьер-министр Белоруссии заявил, что никто не ставит под вопрос суверенитет республики

Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что между республикой и РФ могут существовать экономические споры, однако никто в Минске и Москве не ставит под сомнение независимость и суверенитет Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ОНТ.
— Всякое случается, в том числе и в российско-белорусских отношениях, экономические споры. Но мы же независимое государство, и никто не ставит под сомнение суверенитет и независимость нас как государства, — заверил премьер.
Головченко отметил, что "эти вопросы даже не обсуждаются руководством Белоруссии и Российской Федерации".
В Кремле считают, что диалог РФ с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние делаПо мнению Москвы, этот диалог должен проходить внутри республики.
Кроме того, белорусский премьер подчеркнул, что заявления о том, что Россия доминирует в интеграционных объединениях, в частности в Союзном государстве или ЕАЭС, являются необоснованными и все участники таких сообществ имеют равные права.
Также Головченко поведал, что для Белоруссии важно сохранить российский рынок. При этом он сообщил, что власти республики не делают ставки только на рынок РФ. Премьер рассказал, что для них также важен рынок Евросоюза и Китая.