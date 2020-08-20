Премьер-министр Белоруссии заявил, что никто не ставит под вопрос суверенитет республики

Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что между республикой и РФ могут существовать экономические споры, однако никто в Минске и Москве не ставит под сомнение независимость и суверенитет Белоруссии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ОНТ.

— Всякое случается, в том числе и в российско-белорусских отношениях, экономические споры. Но мы же независимое государство, и никто не ставит под сомнение суверенитет и независимость нас как государства, — заверил премьер.

Головченко отметил, что "эти вопросы даже не обсуждаются руководством Белоруссии и Российской Федерации".

Кроме того, белорусский премьер подчеркнул, что заявления о том, что Россия доминирует в интеграционных объединениях, в частности в Союзном государстве или ЕАЭС, являются необоснованными и все участники таких сообществ имеют равные права.