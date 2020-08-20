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Представитель партии "Зелёные" рассказала, кому могло быть выгодно отравление Навального

По мнению собеседницы Лайфа, за этим стоят силы, заинтересованные в росте напряжения в России.

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Фото © Instagram / navalny

В ситуации с госпитализацией Алексея Навального нужно в первую очередь искать тех, кто заинтересован в расшатывании обстановки в России. Так считает член центрального совета российской экологической партии "Зелёные" Александра Аставина. Очевидно, что действующая власть этим бенефициаром не является, а вот среди самих оппозионных сил есть те, для кого Навальный не является кумиром и гуру. По мнению собеседницы Лайфа, они вполне могли использовать оппозиционера в качестве так называемой сакральной жертвы.

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Сейчас полицейские опрашивают сотрудников кафе в Томске, где блогер перед вылетом пил чай.

Сейчас мы увидим тех самых "оппозиционеров-интересантов", которые будут максимально активно пытаться обострять непростую ситуацию в стране. Ну а как сторонник теорий мирового заговора, я не могу не учитывать существование сил, заинтересованных в росте напряжения в России, за пределами нашей страны. И тут надо без шуток изучать и анализировать активности и траты серьёзных мировых акторов, таких как зарубежные спецслужбы, — рассуждает Аставина.

Она добавила, что с учётом последних событий в Белоруссии попытку дестабилизации обстановки в России можно рассматривать как удар против Союзного государства — проекта, против которого активно работают западные спецслужбы.

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Состояние комы и аппарат ИВЛ создают дополнительные риски для транспортировки.

Как ранее сообщал Лайф, Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения.

Во второй половине дня стало известно, что состояние оппозиционера удалось стабилизировать. По словам медиков, это хороший прогностический признак.

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