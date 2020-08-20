Состояние Навального удалось стабилизировать

Состояние блогера Алексея Навального удалось стабилизировать. Об этом сообщил журналистам заместитель главного врача Омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.
Источник: Накануне Навальный употреблял алкоголь в деревне Кафтанчиково под ТомскомПредварительно удалось восстановить картину событий, которые могли повлиять на состояние блогера. Сейчас он в коме.
— Может быть, я позволю себе некоторое осторожное высказывание: учитывая то состояние, в котором он был к нам доставлен, учитывая неясность полную диагноза, то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть, для нас это некоторый осторожный, аккуратненький хороший прогностический признак, — прокомментировал он.
Навальный мог отравиться психостимулятором. Лайф узнал название этого веществаСейчас полицейские опрашивают сотрудников кафе в Томске, где блогер перед вылетом пил чай.
Как ранее сообщал Лайф, Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт авиакомпании S7 Airlines, которым он летел, произвёл экстренную посадку в Омске. В тяжёлом состоянии блогера госпитализировали в реанимацию токсикологического отделения.