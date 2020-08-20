Состояние Навального удалось стабилизировать

— Может быть, я позволю себе некоторое осторожное высказывание: учитывая то состояние, в котором он был к нам доставлен, учитывая неясность полную диагноза, то, что нам удалось его стабилизировать, то, что нам удалось сейчас иметь ту клиническую картину, которая есть, для нас это некоторый осторожный, аккуратненький хороший прогностический признак, — прокомментировал он.