Навальный находится без сознания после экстренной посадки самолёта в Омске из-за возможного отравления

Лайнер авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Томска в Москву, на борту которого летел блогер Алексей Навальный, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска из-за того, что ему стало плохо во время полёта. Об этом в "Твиттере" сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.
— Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолёт экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу, — отметила Ярмыш.
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Позже она сообщила, что Навальный был госпитализирован. Представители блогера подозревают, что он мог быть отравлен чем-то, что было подмешано в его чай, который он пил с утра. Сам Навальный находится без сознания. По информации источника Лайфа, состояние блогера врачи оценивают как тяжёлое, Навального поместили в реанимацию токсикологического отделения.