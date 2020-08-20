Навальный находится без сознания после экстренной посадки самолёта в Омске из-за возможного отравления

Лайнер авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Томска в Москву, на борту которого летел блогер Алексей Навальный, совершил экстренную посадку в аэропорту Омска из-за того, что ему стало плохо во время полёта. Об этом в "Твиттере" сообщила пресс-секретарь блогера Кира Ярмыш.

— Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолёт экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу, — отметила Ярмыш.