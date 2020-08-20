Синоптики обещают москвичам облачную погоду без осадков

В четверг, 20 августа, в Москве ожидается переменная облачность со слабым ветром и отсутствием каких-либо осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
"Самая горячая ведущая прогноза погоды" разделась, чтобы показать, что и её фигура далека от идеалаХоть Янет и усердно занимается спортом, сидя на правильном питании, не всегда возможно добиться безупречного тела.
По данным синоптиков, температура воздуха днём в городе составит +20°...+22°, по области — +17°...+22°. В ночные часы в Москве похолодает до +7°...+9°, в Подмосковье местами до +4°.
В дневные часы ветер будет слабый, к вечеру ожидается северный скоростью 2–7 м/c. Атмосферное давление будет медленно расти и ко второй половине дня достигнет 750 мм рт. ст.
Ранее Лайф сообщал, что в некоторых регионах России первые заморозки начались вместе с наступлением августа.