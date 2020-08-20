В нескольких регионах Сибири поступили сообщения о минировании ряда учреждений

В Новосибирской области аппарат антитеррористической комиссии (АТК) проводит проверку после сообщений о минировании большого количества социальных учреждений и административных зданий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
Отмечается, что сообщения о том, что здания якобы заминированы, поступили на электронную почту судов, налоговой службы, отделений Сбербанка, администраций муниципальных органов, почтовых отделений, больниц, детских садов и объектов транспортной инфраструктуры.
Однако точное число объектов пока не сообщается. Известно, что людей эвакуировали из помещений. В данный момент в уже проверенных зданиях взрывных устройств не было обнаружено.
Из здания аэропорта Хабаровска эвакуировали более 1,5 тысячи человек из-за угрозы минированияПредположительно, будет задержан вылет семи рейсов.
Кроме того, как сообщает ТАСС, в Красноярском крае несколько судов получили сообщения о минировании. В настоящий момент все здания проверяют.
Уточняется, что речь идёт о Железнодорожном и Ачинском судах Красноярска. Там граждан эвакуировали, специальные службы проверяют здания. Также источник в местных правоохранительных органах сообщил, что есть информация о минировании ещё нескольких районных судов Красноярска, в частности Кировского, Ленинского и Советского.