В нескольких регионах Сибири поступили сообщения о минировании ряда учреждений

В Новосибирской области аппарат антитеррористической комиссии (АТК) проводит проверку после сообщений о минировании большого количества социальных учреждений и административных зданий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Отмечается, что сообщения о том, что здания якобы заминированы, поступили на электронную почту судов, налоговой службы, отделений Сбербанка, администраций муниципальных органов, почтовых отделений, больниц, детских садов и объектов транспортной инфраструктуры.

Однако точное число объектов пока не сообщается. Известно, что людей эвакуировали из помещений. В данный момент в уже проверенных зданиях взрывных устройств не было обнаружено.

Кроме того, как сообщает ТАСС, в Красноярском крае несколько судов получили сообщения о минировании. В настоящий момент все здания проверяют.