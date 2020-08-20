В Красноярске неадекват поджёг чужой мотоцикл, а потом гулял вокруг, пока его не поймал хозяин — видео

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В Красноярске на улице Алексеева неизвестный мужчина, пребывая, по словам очевидцев, в крайне малоадекватном состоянии, на протяжении нескольких часов ходил под окнами жилого дома и громко кричал, а затем решил поджечь припаркованный у подъезда мотоцикл. Видеозапись инцидента была опубликована в соцсетях.

По словам соседей, сперва буян осмотрел содержимое багажного отсека транспортного средства и нашёл там какую-то ёмкость — судя по всему, с горючей жидкостью. Затем облил ею двигатель мотоцикла и принялся поджигать. Когда это удалось сделать, он решил выкатить горящую технику из лужи, поджёг от горящего мотора ткань, которую обнаружил в багажнике, и с нею в одной руке отправился за куском бетона, чтобы бросить его в окно.

Как рассказал сам владелец сгоревшего "Урала", поймать дебошира, который спокойно прогуливался в соседнем квартале, помогли соседи, они же вызвали пожарных. При этом, когда мужчину после задержания спросили, зачем он это сделал, тот ответил, что не знает.