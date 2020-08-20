Netflix рассказала, кто будет озвучивать "Пиноккио" режиссёра Гильермо дель Торо

Американская стриминговая платформа Netflix назвала актёрский состав, который будет работать над озвучкой нового анимационного мюзикла "Пиноккио" Гильермо дель Торо и Марка Густафсона. Об этом сообщает портал The Deadline.
Отмечается, что главную роль Пиноккио исполнит дебютант Георгори Манн, роль Сверчка доверили Юэну Макгрегору, столяра Джелето озвучит Дэвид Брэдли. Кроме того, в работе над проектом примут участие Тильда Суинтон и Кристоф Вальц. Какие персонажи достались им, пока не известно.
Кроме того, музыку к мюзиклу напишет композитор Александр Деспла, который известен зрителям по работе над картиной "Форма воды".
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Стоит отметить, что сюжет сказки Карло Коллоди адаптируют под Италию 1930-х годов во времена режима Бенито Муссолини. Этот мюзикл расскажет историю любви, непослушания и попыток соответствовать требованиям отца.
— Мы все страстно обожаем анимацию и считаем, что нашли идеальный способ пересказать классическую сказку на новый лад, — рассказал режиссёр.
Уточняется, что съёмки картины начались ещё в прошлом году и не останавливались даже в разгар пандемии. Премьера "Пиноккио" на Netflix намечена на 2021 год.