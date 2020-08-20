Четыре человека погибли в результате ДТП в Иркутской области

В результате столкновения автомобилей Toyota Vista и Lada Granta на федеральной дороге А-331 "Вилюй" погибло четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД РФ.
Инцидент произошёл в районе села Покосное Братского района. В результате аварии погибли 54-летний водитель автомобиля Lada и две его пассажирки 18 и 47 лет, а также 31-летний пассажир иномарки. Ещё двое мужчин госпитализированы.
Возвращавшаяся из отпуска в Крыму семья погибла в ДТП под ОмскомПо предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который не выдержал безопасную дистанцию между автомобилями.
Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.