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Четыре человека погибли в результате ДТП в Иркутской области

Ещё два человека госпитализированы.

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Фото © ГУ МВД РФ по Иркутской области

В результате столкновения автомобилей Toyota Vista и Lada Granta на федеральной дороге А-331 "Вилюй" погибло четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД РФ.

Инцидент произошёл в районе села Покосное Братского района. В результате аварии погибли 54-летний водитель автомобиля Lada и две его пассажирки 18 и 47 лет, а также 31-летний пассажир иномарки. Ещё двое мужчин госпитализированы.

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По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который не выдержал безопасную дистанцию между автомобилями.

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

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