Возвращавшаяся из отпуска в Крыму семья погибла в ДТП под Омском

На автомобильной трассе под Омском произошло столкновение двух грузовиков с иномаркой Toyota Noah, в результате чего погибла семья из Иркутской области. Как предварительно установили полицейские, 33-летний водитель фуры Volvo не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку, за рулём которой была 38-летняя женщина. В итоге минивэн вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Daf.

В салоне Toyota находились 37-летний муж женщины и их десятилетняя дочь. Все они получили травмы, несовместимые с жизнью.

— В аварии погибла семья из Иркутска, которая возвращалась из отпуска в Крыму. Они заехали к родственникам в Калачинском районе, пофотографировались, попили чай и поехали дальше, а после попали в ДТП, — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе УМВД по Омской области.