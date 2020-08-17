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Возвращавшаяся из отпуска в Крыму семья погибла в ДТП под Омском

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовика, который не выдержал безопасную дистанцию между автомобилями.

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Фото © ТАСС / Петр Ковалев

На автомобильной трассе под Омском произошло столкновение двух грузовиков с иномаркой Toyota Noah, в результате чего погибла семья из Иркутской области. Как предварительно установили полицейские, 33-летний водитель фуры Volvo не выдержал безопасную дистанцию и врезался в иномарку, за рулём которой была 38-летняя женщина. В итоге минивэн вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком Daf.

В салоне Toyota находились 37-летний муж женщины и их десятилетняя дочь. Все они получили травмы, несовместимые с жизнью.

В аварии погибла семья из Иркутска, которая возвращалась из отпуска в Крыму. Они заехали к родственникам в Калачинском районе, пофотографировались, попили чай и поехали дальше, а после попали в ДТП, — рассказали РИА "Новости" в пресс-службе УМВД по Омской области.

Тела и обломки на трассе. Пять человек погибли в страшном ДТП в Орловской области

Одна пострадавшая доставлена в больницу, ещё троим была оказана медицинская помощь на месте.

Ранее Лайф сообщал, что один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с участием машины дорожных служб в Подмосковье.

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