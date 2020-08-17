В Красноярске 105 человек больше часа простояли на гвоздях и побили мировой рекорд

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В Красноярске 105 человек из 20 городов России обновили мировой рекорд по самому долгому стоянию на гвоздях. По словам одной из участниц Юлии Дрыновой, подготовка к достижению заняла несколько недель.

Будущие рекордсмены стояли на досках садху (с гвоздями) по несколько минут каждый день. Благодаря долгой практике в день рекорда им удалось выстоять 1 час и 16 минут. За участниками мероприятия следили эксперты из международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD и Реестра рекордов России.

Организаторы разносили йогам воду и параллельно читали Иосифа Бродского, чтобы их отвлечь.