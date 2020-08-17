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В Красноярске 105 человек больше часа простояли на гвоздях и побили мировой рекорд

Организаторы разносили йогам воду и параллельно читали Иосифа Бродского, чтобы их отвлечь.

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Фото © Instagram / julia.drynova

В Красноярске 105 человек из 20 городов России обновили мировой рекорд по самому долгому стоянию на гвоздях. По словам одной из участниц Юлии Дрыновой, подготовка к достижению заняла несколько недель.

Будущие рекордсмены стояли на досках садху (с гвоздями) по несколько минут каждый день. Благодаря долгой практике в день рекорда им удалось выстоять 1 час и 16 минут. За участниками мероприятия следили эксперты из международного агентства регистрации рекордов INTERRECORD и Реестра рекордов России.

Организаторы разносили йогам воду и параллельно читали Иосифа Бродского, чтобы их отвлечь.

"Продышался и пошёл". Программист из Томска установил мировой рекорд по жиму штанги под водой

Россиянин побил достижение, которое установил спортсмен из Америки.

Ранее сообщалось, что российский атлет Дмитрий Митяев за сутки установил сразу два рекорда: на дистанции Mountain Race — 111 км, а на знаменитом туристическом маршруте "Кругосветка" вокруг Эльбруса — 140 км и 6400 м+.

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