Глава Россельхознадзора рассказал об изощрённых способах ввоза "санкционки" в Россию

Перевозчики и водители транспорта, которые пытаются провезти в Россию санкционные продукты, должны нести за это ответственность. Такое мнение высказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

— Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берётся везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары, — цитирует Данкверта РБК.

Чтобы провезти нелегальные товары, водители и перевозчики исхитряются и находят новые способы. Например, выдают санкционный груз за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда ввоз разрешён.

Ещё один способ — "левые" номера на автомобиле, который заехал в Россию якобы на заправку. При этом у таких водителей присутствуют сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой.

Также существует и ложный транзит, когда продукция, согласно документам, едет через территорию России из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружается в Москве.

Данкверт отметил, что практика конфискации техники и всей продукции есть и в других странах, но у нас, если товары везутся без документов, но прямых доказательств того, что они санкционные, нет, груз отправляется в ту страну, из которой прибыл.