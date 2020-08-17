Глава Россельхознадзора рассказал об изощрённых способах ввоза "санкционки" в Россию

Перевозчики и водители транспорта, которые пытаются провезти в Россию санкционные продукты, должны нести за это ответственность. Такое мнение высказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
— Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берётся везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары, — цитирует Данкверта РБК.
В России накрыли контрабандистов, которые несколько лет ввозили белорусские сигареты и заработали на этом 1 млрдПреступники доставляли товар сразу в несколько регионов.
Чтобы провезти нелегальные товары, водители и перевозчики исхитряются и находят новые способы. Например, выдают санкционный груз за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда ввоз разрешён.
Ещё один способ — "левые" номера на автомобиле, который заехал в Россию якобы на заправку. При этом у таких водителей присутствуют сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой.
Также существует и ложный транзит, когда продукция, согласно документам, едет через территорию России из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружается в Москве.
Данкверт отметил, что практика конфискации техники и всей продукции есть и в других странах, но у нас, если товары везутся без документов, но прямых доказательств того, что они санкционные, нет, груз отправляется в ту страну, из которой прибыл.
Напомним, действие правил уничтожения санкционной продукции в России в прошлом году было продлено до 31 декабря 2020 года.