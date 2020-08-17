Дегтярёв отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Витько.

— Поводом для таких решений стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе. Около 90% всех обращений, которые поступают в правительство края, имеют отношение к медицине, — говорится на сайте регионального правительства.

В основном жителей не устраивает качество обслуживания в поликлиниках. Так, утром 17 августа Дегтярёв провёл внезапную проверку поликлиники № 8 посёлка имени Горького, где пообщался с врачами и пациентами.

— Услышал и увидел много нового. Во-первых, термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн, это уменьшит очереди и снизит риски распространения CoViD-19, — подчеркнул врио главы региона.

На пост министра назначен заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. При этом он будет также исполнять обязанности зампреда правительства.