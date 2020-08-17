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Дегтярёв отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Это решение было принято из-за неудовлетворительной работы системы здравоохранения в регионе.

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Александр Витько. Фото © Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Витько.

Поводом для таких решений стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе. Около 90% всех обращений, которые поступают в правительство края, имеют отношение к медицине, — говорится на сайте регионального правительства.

В основном жителей не устраивает качество обслуживания в поликлиниках. Так, утром 17 августа Дегтярёв провёл внезапную проверку поликлиники № 8 посёлка имени Горького, где пообщался с врачами и пациентами.

Услышал и увидел много нового. Во-первых, термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн, это уменьшит очереди и снизит риски распространения CoViD-19, — подчеркнул врио главы региона.

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Заводы Комсомольска-на-Амуре будут обеспечены работой на десять лет.

На пост министра назначен заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов. При этом он будет также исполнять обязанности зампреда правительства.

Ранее Дегтярёв поручил расселить бараки в Хабаровском крае.

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