В Москве задержан мужчина, избивший годовалую дочь сожительницы

Избил, изнасиловал, унижал, бросил. В этом доме живут девушки с детьми, которым больше некуда пойти В начале отношений и даже на старте семейной жизни многим кажется, что идиллия будет вечной. Но очень часто любовь превращается в пытку. А "лучший партнёр" — в тирана. Девушки остаются в семье и терпят унижения, потому что считают, что им некуда пойти. Но на самом деле им готовы помогать специальные кризисные центры. Нужно только позвонить и сказать: "Мне нужна помощь".