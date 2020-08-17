В Москве задержан мужчина, избивший годовалую дочь сожительницы

Жителя Москвы задержали по подозрению в покушении на убийство годовалой девочки на юго-востоке города. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по столице.
По данным следствия, 15 августа молодой человек 1999 года рождения сильно избил дочь своей сожительницы, в результате чего девочка получила множественные травмы головы и тела. Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Ребёнка и женщину госпитализировали.
Избил, изнасиловал, унижал, бросил. В этом доме живут девушки с детьми, которым больше некуда пойтиВ начале отношений и даже на старте семейной жизни многим кажется, что идиллия будет вечной. Но очень часто любовь превращается в пытку. А "лучший партнёр" — в тирана. Девушки остаются в семье и терпят унижения, потому что считают, что им некуда пойти. Но на самом деле им готовы помогать специальные кризисные центры. Нужно только позвонить и сказать: "Мне нужна помощь".
Злоумышленнику предъявлено обвинение в покушении на убийство. Он полностью признал свою вину. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
По данным Прокуратуры Москвы, телесные повреждения обнаружены у двух детей. Отмечается, что мать оставила их в квартире с отчимом и не вернулась домой ночевать. Следствие проверит действия женщины на неисполнение родительских обязанностей.
Ранее житель Карелии попытался задушить жену, забывшую о годовщине свадьбы.