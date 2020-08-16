Россиянин попытался задушить жену, забывшую о годовщине свадьбы

В городе Олонец в Карелии мужчина чуть не задушил жену в годовщину свадьбы. Как заявили в МВД республики, нападавший был пьян.
Задержанный рассказал сотрудникам полиции, что супруга отказалась поздравить его с годовщиной, из-за чего он ударил её по лицу и толкнул в грудь. Также агрессор угрожал жене убийством, но один ребёнок помог матери, отвлекая пьяного отца на себя. Воспользовавшись моментом, женщина ударила мужа в пах и сбежала.
Избил, изнасиловал, унижал, бросил. В этом доме живут девушки с детьми, которым больше некуда пойтиВ начале отношений и даже на старте семейной жизни многим кажется, что идиллия будет вечной. Но очень часто любовь превращается в пытку. А "лучший партнёр" — в тирана. Девушки остаются в семье и терпят унижения, потому что считают, что им некуда пойти. Но на самом деле им готовы помогать специальные кризисные центры. Нужно только позвонить и сказать: "Мне нужна помощь".
Материалы дела и обвинительное постановление направили в суд. Теперь мужчине грозит тюремный срок и развод — его супруга подала соответствующие документы.
Ранее Лайф писал о мужчине, который избил и хотел изнасиловать женщину, а после предлагал её мужу взятку.