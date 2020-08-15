Дом униженных и оскорблённых. Пристанище для женщин с детьми, которым больше некуда пойти

В начале отношений и даже на старте семейной жизни многим кажется, что идиллия будет вечной. Но очень часто любовь превращается в пытку. А "лучший партнёр" — в тирана. Девушки остаются в семье и терпят унижения, потому что считают, что им некуда пойти. Но на самом деле им готовы помогать специальные кризисные центры. Нужно только позвонить и сказать: "Мне нужна помощь".
Наташа
— А потом он пытался выбросить меня с 13-го этажа, — рассказывает Наталья со слезами на глазах.
Её сыну сейчас восемь месяцев. Будучи беременной, девушка сбежала от своего сожителя, когда узнала, что в Волгограде у него есть семья и шестилетняя дочь. Он был самым внимательным и заботливым, дарил ей цветы и украшения. Единственный минус — очень часто уезжал в командировки. Когда Наташа сказала ему о своей беременности, он признался, что за тысячу километров от Москвы у него уже есть жена и ребёнок. Но отпускать возлюбленную мужчина не хотел. Она пыталась собрать вещи и уйти, он замахивался и грозился её убить. Выбросить с балкона.
Они хотят начать заново. Почему музыкант "Любэ", Серёга Кишкоблуд и москвич Александр стали бездомнымиАлександр был обычным парнем, который вырос в центре Москвы. Юрий в 90-е тусовался с Аллой Пугачёвой и Николаем Расторгуевым, а Сергей уехал из родной деревни в Республике Алтай за лучшей жизнью в центр России. Всех этих мужчин объединяет одно — они стали бездомными. И после долгих лет, проведённых на улице и в приютах, пытаются начать всё заново.
— Я выбежала из дома с маленькой сумочкой. Уехала к знакомым в деревню, сменила номер телефона. Он искал меня, снова угрожал. А потом успокоился и отстал, — вспоминает Наташа. Идти было некуда. Её мама живёт в Казахстане вместе с больным братом, оставаться у знакомых нельзя было больше — у них своя жизнь, свои дети.
По телевизору Наташа увидела рекламу "Дома для мамы". Позвонила. Приехала. Осталась. Здесь ей помогли на последнем месяце беременности, отправили в роддом, встретили с новорождённым.
Малыш улыбается нам на камеру и грызёт игрушку — зубы режутся. Наталья помогает сотрудникам "Домика": собирает наборы гуманитарной помощи для нуждающихся, дежурит на кухне. Она мечтает, что у сына когда-нибудь будет папа, который полюбит и мальчика, и Наташу, и их будущих детей. Раз в месяц бывший молодой человек пишет Наталье в соцсетях, пытается выяснить, где она. Не знает, что у него родился сын.
Фото © LIFE / Игорь Николаев
— У меня уже нет боли. Нет обиды. Абсолютное безразличие, — говорит девушка. — Я просто хочу снова счастливой быть. И чтобы сын мой ни в чём не нуждался.
В "Домике", как ласково называют кризисный центр "Дом для мамы", живёт восемь девушек. Когда их проблемы с жильём, работой, устройством детей в детсад разрешаются, они выезжают из "Домика", сюда селятся новые мамочки.
Фото © LIFE / Игорь Николаев
Ближайший партнёр, руководитель "Дома для мамы" Мария Студеникина одновременно является исполнительным директором во всероссийской программе помощи беременным женщинам и семьям, попавшим в кризисную ситуацию, "Спаси жизнь". Этот проект помогает таким же центрам в регионах на протяжении пяти с половиной лет, в нём задействовано 55 некоммерческих организаций, 18 приютов и 25 гуманитарных центров.
В период пандемии на горячую линию "Спаси жизнь" поступало до 1300 обращений в месяц — на 30% больше, чем в предыдущие месяцы. Девушкам оказывают психологическую помощь, помогают продуктами, одеждой, дают временный кров.
— В маленьком городке в месяц может быть три-пять обращений о заселении в приют. В крупных городах просьбы о заселении могут поступать через день. При этом общее количество обращений в разы выше. Основная часть подопечных кризисных центров не нуждаются в приюте, при этом нуждаются в гуманитарной помощи: продукты, вещи, оплата ЖКУ и прочее. У крупных центров на учёте по оказанию гуманитарной помощи может стоять до 2000 семей, — сообщили Лайфу в пресс-службе "Спаси жизнь".
Оля
В одной комнате с Натальей и её сыном живёт молодая мама Ольга. Она пришла в "Домик", когда её малышке был месяц. Ольга — сирота. Её мама сильно пила. Когда Оле было пять лет, она попала в детский дом. С тех пор с родительницей девушка не общается, как и со своими старшими четырьмя сёстрами и братьями.
Контрабандисты убивают детей. Тысячи женщин России травятся этими китайскими таблетками, чтобы не рожатьЕжегодно в мире более 25 миллионов женщин делают аборт. Но сколько девушек избавляются от нежелательной беременности подпольно, дома в ванной, используя нелегальные средства, — неизвестно. Особенно остро эта проблема стоит на Дальнем Востоке, куда ежегодно привозятся тонны китайских таблеток для абортов, которые либо делают женщин бесплодными, либо убивают.
Сейчас Ольге 29 лет. Она до сих пор не получила от государства квартиру, поэтому после детдома и до того, как оказаться в "Домике", жила в интернате для взрослых с другими сиротами. За ней там ухаживал молодой человек, он младше на пять лет. Оле нравился, общались.
— Он затащил меня в свою комнату и начал лезть под одежду. Говорил: "Можешь кричать, никто не поможет". И я знала, что это правда. В интернате всем на всех наплевать. Это был мой первый мужчина. Не стала на него заявление писать, какой в этом смысл? Через четыре месяца узнала, что жду ребёнка. В интернате меня заставляли сделать аборт, парень этот тоже говорил, чтоб я избавилась от ребёнка. Там нельзя жить беременной и с детьми. Пришлось уходить, — рассказывает Оля.
Фото © LIFE / Игорь Николаев
Сначала девушка ушла в государственный кризисный центр, но там можно жить только три месяца. А затем пришла в "Домик". Её малышке сейчас уже больше года. Она улыбчивая, но очень скромная. Оля рада, что оставила ребёнка, теперь в её жизни появился смысл. В ближайшее время она надеется получить квартиру. Ведь по договору в "Домике" можно оставаться только на пару месяцев, а Оля живёт уже почти полтора года. Но, как отмечают сотрудники центра, они очень часто входят в положение девушек и разрешают им остаться до тех пор, пока проблема с жильём и работой не будет решена.
За всё время программа помогла 13 096 женщинам сохранить беременность. За первые шесть месяцев 2020 года оставить малыша и стать мамой решило 937 женщин, обратившихся на горячую линию "Спаси жизнь".
Проект существует на средства частных благотворителей. Многие звёзды поддерживают сбор гуманитарной помощи в своих соцсетях, помогают центру в продвижении рекламы. В прошлом году часть расходов была покрыта благодаря средствам Фонда президентских грантов.
— Количество кризисных центров для беременных женщин и матерей с детьми должно неуклонно увеличиваться. Не должно быть такого, что беременной женщине негде жить и нечего есть. Конечно, за последнее десятилетие в этом направлении был значительный прогресс. Открыты сотни кризисных центров. Но это ещё даже не полпути, — отмечает координатор общероссийского движения "За жизнь!" Сергей Чесноков. — К сожалению, двигаться вперёд мешает отсутствие достаточного финансирования. Запуск новых центров упирается в деньги, которые на периферии крайне сложно найти. В рамках проекта "Спаси жизнь" львиную долю ресурсов мы направляем именно в регионы, в глубинку. Так мы стараемся поддерживать работу существующих кризисных центров и стимулировать открытие новых. Власти понимают важность этой работы. В прошлом году Фонд президентских грантов выделил нам 12 миллионов рублей на развитие сети кризисных центров в регионах. Ранее наш сектор столь крупных грантов не получал. Надеюсь, наше сотрудничество с государством будет становиться более тесным, а вместе с этим будет увеличиваться количество центров помощи женщинам с детьми.
Валерия
Фото © LIFE / Игорь Николаев
Девушка отказалась фотографироваться. Но она очень красивая: с точёной фигурой, огромными голубыми глазами, только почти не улыбается. Валерия (имя изменено) жила в Крыму. Получила высшее образование, мечтала о семье. На берегу моря познакомилась с мужчиной своей мечты. Он был старше на 20 лет, очень умный, обходительный, добрый. Увёз девушку в Москву. Начали жить вместе.
На протяжении трёх лет всё было идеально. Валерия узнала, что ждёт двойню. Семья готовилась к рождению малышей. На восьмом месяце беременности отношения между супругами начали портиться, но девушка списывала это на гормоны и напряжённую работу мужа — он же юрист, нервов много тратит.
Муж захотел купить новый автомобиль. Кредит банк одобрил Валерии, не ему. У девушки даже водительских прав не было. Но тогда казалось, что ежемесячный платёж в 15 тысяч рублей не проблема для главы семейства, который зарабатывает больше 150 тысяч.
Дети родились. Отношения не наладились. Мальчика и девочку Валерия воспитывала практически одна. Когда малышам было по пять месяцев, их папа стал ещё больше пропадать на работе.
Секс при детях и торт для Филиппа Киркорова. Как многодетные матери Новосибирска развлекаются на деньги своих малышейМногодетным семьям в России выделяют пособия, дают льготы и в порядке очереди выделяют жильё. Некоторые родители заводят детей не потому, что хотят воспитать из них хороших людей, дать образование, любовь и заботу, а только ради материальной выгоды. В Лайф обратились родственники двух многодетных семей из Новосибирска. В одной из них пять детей, а в другой — десять. Но детство этих малышей нельзя назвать счастливым. Родственники боятся за жизнь и здоровье ребят, пока их мамы получают пособия и развлекаются, возвращаясь после своих приключений снова беременными.
— Было около половины десятого вечера. Я уложила детей спать. Через несколько минут подошла полюбоваться, прикоснулась к сыну, а он не дышит. Ручку беру, а она падает. Я в течение 20 минут пыталась дозвониться в скорую, параллельно делала ребёнку искусственное дыхание. Врачи приехали, но констатировали смерть. Я не знала, что мне делать. Это было настолько больно: дочь спит, а сын умер. Только через почти пять часов приехали врачи, которые забрали его. Всю ночь я рыдала возле тела ребёнка и не верила, что это правда. Муж просто не брал трубку, не отвечал на сообщения. Он якобы работал, — рыдая, рассказывает Валерия.
Оказалось, что у мальчика началась ветряная оспа, которая сразу дала осложнения на лёгкие. От отёка он не смог дышать и умер. Муж Валерии ответил ей только в восемь утра, сразу после того, как она написала ему СМС: "Машина оформлена на меня, если ты сейчас не приедешь, я напишу заявление в полицию об угоне, чтобы тебя нашли и задержали". Повздыхал в трубку. И на этом всё.
Он не приехал на похороны. И больше не искал встречи с Валерией и дочерью. Девушка уехала обратно в Крым, жила у брата. Вернулась в Москву, работала экономистом, снимала квартиру, воспитывала малышку. Когда началась пандемия, Валерия осталась без работы. Финансовой подушки хватило на пару месяцев. Других денег у неё не было. Она написала письмо президенту, ей прислали гуманитарную помощь и подсказали обратиться в "Домик для мамы".
Сейчас Валерия надеется, что её зачислят в Росгвардию. Тогда в её жизни появится стабильность. Бывший муж на её предложение встретиться и поговорить спустя три года после смерти сына ответил: "Неожиданно". И больше не брал трубку, не читал СМС.
— Я знаю, что у меня в жизни всё будет хорошо. Во-первых, я сильная. Во-вторых, ради дочери горы сверну. И муж нормальный у меня обязательно будет. Главное, сейчас пережить этот период. Но благодаря добрым людям и это у нас получится, — убеждена Валерия.
Фото © LIFE / Игорь Николаев
Лола
Лола жила в Чите. Когда ей было 22 года, отец сказал: "Ты жениха в дом не привела, а замуж тебе пора. Приедет парень, он тоже таджик, как и все мы. Будем тебя сватать". Девушка не смела перечить папе. Она встретила будущего мужа как полагается. И мечтала о традиционной таджикской свадьбе. А там — стерпится – слюбится.
— Все удивлялись, почему я не переживаю, что выхожу замуж. Но я верила, что смогу быть покорной и служить мужу, — рассказывает Лола.
Спустя несколько лет родился сын. Лола занималась малышом, муж работал. Он брал товар на реализацию, продавал его, а все заработанные деньги отправлял своей маме в Таджикистан. В один из дней Лола поняла, что ей нечем кормить ребёнка. К тому же выяснилось, что деньги за товар муж не отдавал поставщику, а тоже отправлял на родину. Долги, безденежье, постоянные ссоры.
Чужих детей кормила, свою дочь избивала и морила голодом. За что повариха детского сада истязала своего ребёнкаУ Виктории (имя изменено) из Тольятти дети-двойняшки. Сейчас им по четыре года. В сынишке мама души не чаяла, а дочь жила на холодной веранде без еды, спала на клеёнке, её регулярно избивали мать и бабушка. Прокурор запрашивал шесть лет лишения свободы, но суд решил иначе.
Отец пристроил Лолу в армию, чтобы в семье появились хоть какие-то деньги. Девушка уходила на службу рано утром, вечером возвращалась домой. Её зарплаты хватало на то, чтобы кормить сына и мужа, а ещё чтобы закрывать долги супруга.
— Когда я забеременела вторым, муж решил, что это не его ребёнок. Ведь в армии столько мужчин. Скандалы ещё и из-за этого начались. Со службы пришлось уйти — он так велел, — вспоминает девушка.
Дети подросли. Лола решила переехать с ними в Москву, чтобы у мальчиков было хорошее образование. Мужа позвала с собой. Он приехал, но не понимал, что хорошего в столице. Лола работала кассиром на АЗС, у неё были накопления. Денег хватало на аренду квартиры, частный садик и еду. Но ссоры в семье не прекращались.
Фото © LIFE / Игорь Николаев
— Я не выдержала и купила ему билет на поезд до Читы. Перед этим позвала его гулять по ВДНХ, показывала Москву, хотела, чтобы он тоже влюбился в этот город и захотел лучшей жизни для наших сыновей. Но ему было всё равно. Он сел в поезд и уехал. Я надеялась, что он этого не сделает. Даже когда поезд уже поехал, я звонила и говорила: "Давай сойдёшь на ближайшей станции, я на такси подъеду за тобой". Он ответил: "Не надо", — Лола рассказывает свою историю, раскатывая тесто для пирога. Сегодня её очередь дежурить в "Домике для мамы".
После отъезда мужа, когда кончились деньги, Лоле пришлось съехать со съёмной квартиры. Возвращаться в Читу она не могла: та жизнь была невыносима. Родители её обратно не примут, ведь она нарушила традиции. Девушка подала заявление на развод и обратилась в кризисный центр.
Сейчас она надеется, что после развода сможет устроить детей в детский сад, найти работу и жить самостоятельно. Не покоряться тому, кто этого не ценит, а делать то, что хочется, и то, что необходимо для её сыновей.
Кризисные центры для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, работают по всей стране. В них можно получить еду, игрушки, памперсы, книжки и просто доброе слово от неравнодушных людей, которые готовы поддержать. И, если когда-то идеальная сказка о счастливой семье рухнула, это не значит, что весь мир чёрно-белый и кругом люди, которые могут только ненавидеть и делать больно. Помощь есть, её просто нужно попросить. И тогда у каждой мамы, у каждого малыша будет свой надёжный "домик".